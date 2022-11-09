ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Игра на выбывание. ПСЖ сразится с «Баварией», а «Реал» и «Ливерпуль» повторят прошлогодний финал Лионель МессиТрансферный дайджест. 1—7 ноября Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • 01:00
    • «Реал» уступил «Райо Вальекано» и остался на втором месте в Ла Лиге
  • 22:25
    • ЦСКА по буллитам уступил «Локомотиву»
  • 21:51
    • «Спартак» на выезде уступил «Торпедо»
  • 21:26
    • «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» и вышела в лидеры на Востоке
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций
  • 15:44
    • «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Забьют обе команды и будет верх

    «Сассуоло» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.86) на футбол, чемпионат Италии, 9 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома»
    В среду, 9 ноября, в 14-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле сыграет против «Ромы». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Ноября 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:30 Рома Рома
  • Рим
    •

    «Сассуоло»

    По итогам 13 сыгранных туров «Сассуоло» находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 15 баллов. Причем запас перед зоной вылета составляет аж девять пунктов.

    За всю турнирную дистанцию «зелено-черные» смогли отпраздновать только четыре виктории, еще три поединка они свели вничью и аж шесть раз уходили с поля поверженными.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Рома

    1X2Новым игрокам
  • 3.453.602.05Фрибет$40
    •

    Команда в последнее время выступает неудачно, проиграв четыре из пяти последних игр при одной победе. В двух минувших турах она поочередно на выезде уступила 0:4 «Наполи» и 0:1 «Эмполи».

    Календарь и таблица Серии А

    У «Сассуоло» на своем поле только две виктории за прошедшие восемь встреч в рамках Серии А. Также в этот период у клуба четыре поражения и два мировых исхода.

    «Рома»

    «Рома» с 25 зачетными пунктами на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице итальянского первенства. Причем отставание от третьей строки составляет всего два очка.

    Столичный коллектив пока за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать восемь викторий за 13 проведенных встреч, один поединок он свел вничью и четыре раза уступал.

  • Турецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • Почему российский форвард покидает турецкий клуб и что ждет его дальше?
  • 06/11/2022

    • Причем два из этих фиаско пришлись на последние три тура, когда они дома проиграл по 0:1 «Наполи» и в дерби «Лацио» в прошлом туре. Между этими играми дружина Моуринью в гостях одолела 3:1 аутсайдера «Верону».

    В текущем чемпионате римский клуб вне родных стен потерпел только одно поражение, еще один матч он свел вничью и смог отпраздновать пять выигрышей.

    В пяти минувших очных встречах этих команд трижды была зафиксирована ничья, а также они в этот период по разу обыграли друг друга в домашних матчах. Причем в четырех случаях забивали обе стороны и поединки носили верховой характер.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.03.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Сассуоло» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.88.

    Так как зачастую в последнее время между собой эти команды играют результативно и исправно огорчают друг друга, то напрашивается ставка на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Айлендерс — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Орландо Мэджик — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Нью-Орлеан Пеликанс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:15
    •  3.38
  • Прогноз на матч Майами Хит — Портленд Трэйл Блэйзерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Соболенко — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. Забьют обе команды и будет верх
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры