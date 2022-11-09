В среду, 9 ноября, в 14-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле сыграет против «Ромы». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

По итогам 13 сыгранных туров «Сассуоло» находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 15 баллов. Причем запас перед зоной вылета составляет аж девять пунктов.

За всю турнирную дистанцию «зелено-черные» смогли отпраздновать только четыре виктории, еще три поединка они свели вничью и аж шесть раз уходили с поля поверженными.

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Команда в последнее время выступает неудачно, проиграв четыре из пяти последних игр при одной победе. В двух минувших турах она поочередно на выезде уступила 0:4 «Наполи» и 0:1 «Эмполи».

Календарь и таблица Серии А

У «Сассуоло» на своем поле только две виктории за прошедшие восемь встреч в рамках Серии А. Также в этот период у клуба четыре поражения и два мировых исхода.

«Рома»

«Рома» с 25 зачетными пунктами на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице итальянского первенства. Причем отставание от третьей строки составляет всего два очка.

Столичный коллектив пока за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать восемь викторий за 13 проведенных встреч, один поединок он свел вничью и четыре раза уступал.

Причем два из этих фиаско пришлись на последние три тура, когда они дома проиграл по 0:1 «Наполи» и в дерби «Лацио» в прошлом туре. Между этими играми дружина Моуринью в гостях одолела 3:1 аутсайдера «Верону».

В текущем чемпионате римский клуб вне родных стен потерпел только одно поражение, еще один матч он свел вничью и смог отпраздновать пять выигрышей.

В пяти минувших очных встречах этих команд трижды была зафиксирована ничья, а также они в этот период по разу обыграли друг друга в домашних матчах. Причем в четырех случаях забивали обе стороны и поединки носили верховой характер.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.03.

На викторию «Сассуоло» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.88.

Так как зачастую в последнее время между собой эти команды играют результативно и исправно огорчают друг друга, то напрашивается ставка на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.