«Аякс» сыграет на своем поле с «Витессом» в рамках 12-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:00 мск. «Аякс» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» в нынешнем сезоне выглядит на своем уровне. Амстердамцы потенциально лидируют в чемпионате, хотя уступили в минувшем туре ПСВ (1:2).

Правда, «Аякс» неудачно выступил в Лиге чемпионов. Команда опередила в группе лишь «Рейнджерс», и теперь продолжит выступления в Лиге Европы.

Коэффициенты матча Аякс — Витесс 1X2Новым игрокам 1.148.5016.00Фрибет$40

Зато с атакой у команды все, как и прежде, позитивно. Средняя результативность в Эредивизии превышает три гола за матч.

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Матчи с арнемцами для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «Аякс» выиграл четыре при одном паритете.

«Витесс»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Витесс» докатился до борьбы за выживание, чего с клубом не было очень давно.

Вот и минувший тур команда провалила. В родных стенах «Витесс» умудрился разгромно уступить «Спарте» (0:4).

Главным бичом команды является слабая реализация. В 12 матчах арнемцы забили всего 13 мячей.

Да и в обороне у команды имеются проблемы. Все-таки 26 пропущенных мячей явно многовато для некогда крепкого арнемского клуба.

Прогноз и ставка

На победу «Аякса» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают взять за 10.00, а победу «Витесса» — за 19.00.

«Аякс» может несколько недооценить соперника . «Витесс» испытывает заметные сложности с надежностью тылов.

Арнемцы постараются дать достойный бой «Аяксу», и вполне способны избежать разгрома. Наши прогноз и ставка — Фора «Витесса» +2.5 с коэффициентом 2.03.