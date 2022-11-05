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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, АПЛ, 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
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    Натан Аке
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Ноября 2022 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 18:00 Фулхэм Фулхэм
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» пока отстает от лидера «Арсенала» на два очка. При этом команда Хосепа Гвардиолы уступила лишь однажды в АПЛ.

    Минувший тур принес команде три очка. «Манчестер Сити» на выезде минимально переиграл «Лестер».

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Фулхэм

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    «Манчестер Сити» привычно мощно выглядит в атаке. В 12 матчах АПЛ команда забила уже 37 мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Фулхэмом» для команды традиционно проходят успешно. Последняя потеря очков (2:2) датирована еще 2011 годом.

    «Фулхэм»

    «Дачникам» в АПЛ пока довольно комфортно. Команда-лифт сейчас смотрится выгодно, занимая 7 место в таблице.

    Минувший тур не принес лондонцам положительных эмоций. Дома «Фулхэм» не смог справиться с «Эвертоном» (0:0).

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    • Причем до того «коттеджеры» выиграли два матча к ряду. Правда, оборона команды выглядит не лучшим образом: 22 пропущенных мяча в 13 матчах.

    Гости явно постараются дать бой команде Гвардиолы. Ну а Александар Митрович вообще в огне — 9 мячей в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают взять за 10.00, а победу «Фулхэма» — за 19.00.

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    «Манчестер Сити» борется за чемпионский титул. Атака во главе с Митровичем способна проявить себя в матче с любым соперником.

    Хозяева наверняка будут активно атаковать, да и у гостей есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.50.

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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Голепад на «Этихад»?!
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