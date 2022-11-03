«Силькеборг»
Бронзовый призёр чемпионата Дании идет на 2-м месте в квартете B. «Силькеборг» смог обыграть дважды «Стяуа» с общим счётом 10:0.
Были три поражения от «Вест Хэма» (2:3 и 0:1) и «Андерлехта» (0:1).
Коэффициенты матча Силькеборг — Андерлехт
В чемпионате Дании «Силькеборг» идет на 5-м месте. Отставанием от лидера составляет 10 баллов.
Все прогнозы на Лигу конференций
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл и в трех последних — проиграл.
«Андерлехт»
Бельгийский клуб расположился на 10-м месте в группе В. В пяти матчах «Андерлехт» набрал всего пять очков и на один балл отстает от второго «Силькеборга».
О 1-й строчке и путёвке в 1/8 финала — можно забыть. Лондонский «Вест Хэм» для команды из Бельгии уже давно недосягаем.
Единственную победу в Лиге конференций «Андерлехт» одержал в поединке с «Силькеборгом» (1:0). Были и две ничьей с ФКСБ (0:0 и 2:2).
Бельгийцы, которые в своем национальном первенстве лишь 10-е, в этом розыгрыше ЛК потерпели два поражения — оба от «молотобойцев» из «Вест Хэма» (0:1 и 1:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.