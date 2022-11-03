3 ноября «Силькеборг» на своём поле примет «Андерлехт». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета B стартует в 23:00 (мск). «Силькеборг» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Силькеборг»

Бронзовый призёр чемпионата Дании идет на 2-м месте в квартете B. «Силькеборг» смог обыграть дважды «Стяуа» с общим счётом 10:0.

Были три поражения от «Вест Хэма» (2:3 и 0:1) и «Андерлехта» (0:1).

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В чемпионате Дании «Силькеборг» идет на 5-м месте. Отставанием от лидера составляет 10 баллов.

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл и в трех последних — проиграл.

«Андерлехт»

Бельгийский клуб расположился на 10-м месте в группе В. В пяти матчах «Андерлехт» набрал всего пять очков и на один балл отстает от второго «Силькеборга».

О 1-й строчке и путёвке в 1/8 финала — можно забыть. Лондонский «Вест Хэм» для команды из Бельгии уже давно недосягаем.

Единственную победу в Лиге конференций «Андерлехт» одержал в поединке с «Силькеборгом» (1:0). Были и две ничьей с ФКСБ (0:0 и 2:2).

Бельгийцы, которые в своем национальном первенстве лишь 10-е, в этом розыгрыше ЛК потерпели два поражения — оба от «молотобойцев» из «Вест Хэма» (0:1 и 1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.