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    «Ницца» добудет три очка

    «Лорьян» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.87) на футбол, Лига 1, 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Ницца»
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    Алексис Бека Бека
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:05 мск. «Лорьян» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Октября 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 19:05 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    «Лорьян» в нынешнем сезоне выглядят интересно. Нынешнее 3 место — явный прыжок выше головы.

    Правда, с надежностью обороны дела у команды обстоят ужасно. В 12 матчах пропущено 16 мячей.

    Коэффициенты матча Лорьян — Ницца

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    В своем последнем поединке «Лорьян» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть скромный «Труа» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лорьян» традиционно сложно играет с «Ниццей». Из пяти последних матчей проиграно два при одной виктории.

    «Ницца»

    Эта команда проводит характерный для себя блеклый сезон. «Ницца» сейчас занимает скромное 12 место в таблице Лиги 1.

    «Ницца» забивает меньше гола за матч. В 12 турах игроки команды смогла настрелять всего 11 мячей.

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    • Минувший тур принес команде один зачетный балл. «Ницца» дома расписала мировую с «Нантом» (1:1).

    В Лиге конференций команда выступает куда успешнее. В своей группе «Ницца» лидирует, к тому же в последнем матче переиграла «Партизан» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лорьяна» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ниццы» — за 2.87.

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    «Лорьян» многовато пропускает в свои ворота. «Ницца» постарается подняться повыше в турнирной таблице.

    Ниццацы проводит неплохой турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» с коэффициентом 2.87.

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    «Лорьян» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ницца» добудет три очка
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