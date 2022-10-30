«Лорьян»
«Лорьян» в нынешнем сезоне выглядят интересно. Нынешнее 3 место — явный прыжок выше головы.
Правда, с надежностью обороны дела у команды обстоят ужасно. В 12 матчах пропущено 16 мячей.
Коэффициенты матча Лорьян — Ницца
В своем последнем поединке «Лорьян» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть скромный «Труа» (2:2).
«Лорьян» традиционно сложно играет с «Ниццей». Из пяти последних матчей проиграно два при одной виктории.
«Ницца»
Эта команда проводит характерный для себя блеклый сезон. «Ницца» сейчас занимает скромное 12 место в таблице Лиги 1.
«Ницца» забивает меньше гола за матч. В 12 турах игроки команды смогла настрелять всего 11 мячей.
Минувший тур принес команде один зачетный балл. «Ницца» дома расписала мировую с «Нантом» (1:1).
В Лиге конференций команда выступает куда успешнее. В своей группе «Ницца» лидирует, к тому же в последнем матче переиграла «Партизан» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Лорьяна» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ниццы» — за 2.87.
«Лорьян»
Ниццацы проводит неплохой турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» с коэффициентом 2.87.