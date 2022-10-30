«Лорьян» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:05 мск. «Лорьян» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» в нынешнем сезоне выглядят интересно. Нынешнее 3 место — явный прыжок выше головы.

Правда, с надежностью обороны дела у команды обстоят ужасно. В 12 матчах пропущено 16 мячей.

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В своем последнем поединке «Лорьян» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть скромный «Труа» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

«Лорьян» традиционно сложно играет с «Ниццей». Из пяти последних матчей проиграно два при одной виктории.

«Ницца»

Эта команда проводит характерный для себя блеклый сезон. «Ницца» сейчас занимает скромное 12 место в таблице Лиги 1.

«Ницца» забивает меньше гола за матч. В 12 турах игроки команды смогла настрелять всего 11 мячей.

Минувший тур принес команде один зачетный балл. «Ницца» дома расписала мировую с «Нантом» (1:1).

В Лиге конференций команда выступает куда успешнее. В своей группе «Ницца» лидирует, к тому же в последнем матче переиграла «Партизан» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Лорьяна» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ниццы» — за 2.87.

«Лорьян» многовато пропускает в свои ворота. «Ницца» постарается подняться повыше в турнирной таблице.

Ниццацы проводит неплохой турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» с коэффициентом 2.87.