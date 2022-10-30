В воскресенье, 30 октября, в Самаре на «Самара Арене» в 15-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Пари НН». Начало — в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

С 14 зачетными пунктами «Крылья Советов» находятся на 11 позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги, оторвавшись всего лишь на два очка от опасной зоны.

Самарский коллектив за всю турнирную дистанцию добыл три победных результата, пять встреч еще он завершил мировыми исходами и шесть раз уходил с поля поверженным.

К данной встрече «волжане» подходят после гостевого поражения от «Урала» 1:2. Туром ранее они дома одолели 2:0 «Сочи», прервав тем самым свою 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате на тот момент.

Все прогнозы на РПЛ

В текущем первенстве РПЛ «Крылышки» на своем поле смогли одержать пока лишь одну викторию, еще трижды они сыграли вничью и потерпели два поражения.

«Пари НН»

«Пари НН» 13 зачетными пунктами находится в турнирной таблице РПЛ нас строку ниже предстоящего противника, и соответственно опасную зону опережает всего лишь на балл.

У коллектива из Нижнего Новгорода в текущем первенстве три выигрыша, четыре мировых исхода и семь поражений. Отметим, что побеждал он в рамках РПЛ последний раз почти два месяца тому назад.

К данной же игре коллектив подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период он раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, одно из них в прошлом туре дома от «Краснодара» — 0:2.

Вне родных стен нижегородцы в этом чемпионате пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. Разница мячей то же почти равная — 6:7.

В истории противостоянии данных клубов коллектив из Нижнего Новгорода выиграл у «Крылышек» лишь раз за девять встреч, шесть раз побеждали самарцы и дважды была ничья.

Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Пари НН»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крылышек» — 1.70, победа «Пари НН» — 5.40, ничья — 4.18.

Обе команды рискуют уже в ближайшее время оказаться в опасной зоне турнирной таблицы, поэтому не будут рисковать и идти большими силами вперед, что и скажется на результативности поединка.