ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобедители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы Петр ЯнЭто было ограбление века. Петра Яна несправедливо лишили победы над Шоном О’Мэлли
  • 23:57
    • «Мальорка» и «Эспаньол» сыграли вничью
  • 23:56
    • «Ланс» всухую победил «Тулузу» на старте 13-го тура Лиги 1
  • 20:08
    • Сборная России встретится с командой Таджикистана
  • 19:44
    • «Металлург» продлил победную серию до четырех матчей
  • 19:06
    • «Оренбург» разгромил «Факел» на старте 15-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Соседи по турнирке сыграют по низам

    «Крылья Советов» — «Пари НН». Ставка (к. 1.95) и прогнозы на футбол, чемпионат России, 30 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Крыльев Советов»
    В воскресенье, 30 октября, в Самаре на «Самара Арене» в 15-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Пари НН». Начало — в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Октября 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
    •

    «Крылья Советов»

    С 14 зачетными пунктами «Крылья Советов» находятся на 11 позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги, оторвавшись всего лишь на два очка от опасной зоны.

    Самарский коллектив за всю турнирную дистанцию добыл три победных результата, пять встреч еще он завершил мировыми исходами и шесть раз уходил с поля поверженным.

    К данной встрече «волжане» подходят после гостевого поражения от «Урала» 1:2. Туром ранее они дома одолели 2:0 «Сочи», прервав тем самым свою 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате на тот момент.

    Все прогнозы на РПЛ

    В текущем первенстве РПЛ «Крылышки» на своем поле смогли одержать пока лишь одну викторию, еще трижды они сыграли вничью и потерпели два поражения.

    «Пари НН»

    «Пари НН» 13 зачетными пунктами находится в турнирной таблице РПЛ нас строку ниже предстоящего противника, и соответственно опасную зону опережает всего лишь на балл.

    У коллектива из Нижнего Новгорода в текущем первенстве три выигрыша, четыре мировых исхода и семь поражений. Отметим, что побеждал он в рамках РПЛ последний раз почти два месяца тому назад.

  • Лидеры покуражились в Санкт-Петербурге и Москве
  • РПЛ: Итоги 14-го тура
  • 24/10/2022

    • К данной же игре коллектив подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период он раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, одно из них в прошлом туре дома от «Краснодара» — 0:2.

    Вне родных стен нижегородцы в этом чемпионате пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. Разница мячей то же почти равная — 6:7.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В истории противостоянии данных клубов коллектив из Нижнего Новгорода выиграл у «Крылышек» лишь раз за девять встреч, шесть раз побеждали самарцы и дважды была ничья.

    Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Пари НН»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крылышек» — 1.70, победа «Пари НН» — 5.40, ничья — 4.18.

    Обе команды рискуют уже в ближайшее время оказаться в опасной зоне турнирной таблицы, поэтому не будут рисковать и идти большими силами вперед, что и скажется на результативности поединка.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Вегас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Орландо Мэджик — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Атланта Хокс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Филадельфия Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.34
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио Спёрс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Финикс Санз — Нью-Орлена
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. Соседи по турнирке сыграют по низам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры