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    Лидеры покуражились в Санкт-Петербурге и Москве

    РПЛ: Итоги 14-го тура

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    «Спартак» — «Химки»
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    «Спартак» — «Химки»
    «Зенит» и «Спартак» сохранили статус-кво в таблице чемпионата. «Химки» и «Торпедо» всё сильнее вязнут на дне турнирки.

    Изменения в турнирной таблице

    Топ-5 команд российского чемпионата осталась неизменной. Лидер и действующий чемпион «Зенит» сохранил преимущество в 7 очков над преследователем «Спартаком». На своих местах также остались ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».

    По итогам матчей 14 тура, вверх поднялись три команды: «Ахмат» с 7-го на 6-е, «Динамо» с 8-го на 7-е, «Урал» с 12-го на 10-е.

    Столько же клубов потеряли свои позиции, а именно «Сочи» с 6-го на 8-е, «Крылья Советов» с 10-го на 11-е и «Пари Нижний Новгород» с 11-го на 12-е.

    Календарь и таблица РПЛ

    Поменялись между собой ещё два коллектива. Поменялись местами «Факел» (13 место) и «Локомотив» (14 место).

    Прочное лидерство

    «Зенит» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России. В родных стенах «лазурные» не пожалели команду «Сочи» (7:0).

    За невский коллектив дублями отметились Иван Сергеев и Малком. По голу также забили Вендел, Барриос и Мантуан.

    Маркус Вендел, игрок «Зенита»
    globallookpress.com

    Команда из Санкт-Петербурга одержала 11 победу. «Зенит» до сих пор идет в чемпионате России без поражений. В активе команды 36 очков.

    Топ-5

    «Спартак» снова на чистом втором месте. «Красно-белые» в родных стенах розгромили «Химки» (5:0) и аккумулировали 29 баллов.

    В составе победителей отличились Игнатов, Мелешин и Маслов. Дубль у Николсона. «Спартак» увеличил преимущество над своими конкурентами до 3 очков. По 26 баллов заработали ЦСКА и «Ростов».

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    • «Армейцы» на выезде потеряли очки в матче с «Оренбургом» (2:2), а «Ростов» с «Факелом» (1:1).

    В пятёрке лучших закрепился «Краснодар», победив «Нижний Новгород» со счётом 2:0.

    Другие матчи тура

    «Локомотив» потерпел поражение в столичном дерби московскому «Динамо» (1:3). «Урал» переиграл «Крылья Советов» (2:1). Еще в одном поединке тура «Ахмат» победил «Торпедо» (1:0).

    Тур № 15

    Лидер РПЛ — «Зенит» в воскресенье, 30 октября отправится в гости к «Краснодару». «Спартак» попытается отстоять второе место в поединке с «Торпедо». У «Ростова» будет выездная встреча с «Ахматом».

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    А в субботу, 29 октября запланировано дерби двух московских команд. «Локомотив» примет ЦСКА.

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