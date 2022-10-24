Лидеры покуражились в Санкт-Петербурге и Москве

«Зенит» и «Спартак» сохранили статус-кво в таблице чемпионата. «Химки» и «Торпедо» всё сильнее вязнут на дне турнирки.

Изменения в турнирной таблице

Топ-5 команд российского чемпионата осталась неизменной. Лидер и действующий чемпион «Зенит» сохранил преимущество в 7 очков над преследователем «Спартаком». На своих местах также остались ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».

По итогам матчей 14 тура, вверх поднялись три команды: «Ахмат» с 7-го на 6-е, «Динамо» с 8-го на 7-е, «Урал» с 12-го на 10-е.

Столько же клубов потеряли свои позиции, а именно «Сочи» с 6-го на 8-е, «Крылья Советов» с 10-го на 11-е и «Пари Нижний Новгород» с 11-го на 12-е.

Календарь и таблица РПЛ

Поменялись между собой ещё два коллектива. Поменялись местами «Факел» (13 место) и «Локомотив» (14 место).

Прочное лидерство

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России. В родных стенах «лазурные» не пожалели команду «Сочи» (7:0).

За невский коллектив дублями отметились Иван Сергеев и Малком. По голу также забили Вендел, Барриос и Мантуан.

Маркус Вендел, игрок «Зенита» globallookpress.com

Команда из Санкт-Петербурга одержала 11 победу. «Зенит» до сих пор идет в чемпионате России без поражений. В активе команды 36 очков.

Топ-5

«Спартак» снова на чистом втором месте. «Красно-белые» в родных стенах розгромили «Химки» (5:0) и аккумулировали 29 баллов.

В составе победителей отличились Игнатов, Мелешин и Маслов. Дубль у Николсона. «Спартак» увеличил преимущество над своими конкурентами до 3 очков. По 26 баллов заработали ЦСКА и «Ростов».

«Армейцы» на выезде потеряли очки в матче с «Оренбургом» (2:2), а «Ростов» с «Факелом» (1:1).

В пятёрке лучших закрепился «Краснодар», победив «Нижний Новгород» со счётом 2:0.

Другие матчи тура

«Локомотив» потерпел поражение в столичном дерби московскому «Динамо» (1:3). «Урал» переиграл «Крылья Советов» (2:1). Еще в одном поединке тура «Ахмат» победил «Торпедо» (1:0).

Тур № 15

Лидер РПЛ — «Зенит» в воскресенье, 30 октября отправится в гости к «Краснодару». «Спартак» попытается отстоять второе место в поединке с «Торпедо». У «Ростова» будет выездная встреча с «Ахматом».

А в субботу, 29 октября запланировано дерби двух московских команд. «Локомотив» примет ЦСКА.

Матчи 15-го тура пройдут с 28 по 30 октября. Этими играми завершится первый круг российского чемпионата.