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    Веселый второй тайм в Дортмунде?!

    «Боруссия» Д — «Бавария». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Бундеслиги 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бавария»
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    Рафаэл Геррейру
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Октября 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Боруссия» Д

    Дортмундцы в чемпионате не балуют стабильностью. В 8 турах команда набрала 15 очков и находится на 4 месте.

    А вот в Лиге чемпионов дела у команды идут вполне прилично. В трех турах набрано 6 очков, что дает 2 место в группе.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Бавария

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    А вот в своем предыдущем поединке «Боруссия» Д победила. На выезде была разгромлена «Севилья» (1:4).

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    «Боруссия» Д традиционно неудачно играет с «Баварией». Последняя виктория случилась еще три года назад.

    «Бавария»

    Мюнхенцам был Роберта Левандовски не хватает былой мощи в атаке. Правда, Лерой Сане и Садио Мане стараются.

    В минувшем туре чемпионата «Бавария» добыл три очка. Дома команда не оставила шансов «Байеру» (4:0).

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    • После того «Бавария» еще и победила в матче группового этапа Лиги чемпионов. На родной арене мюнхенцы просто-таки смели с газона чешскую «Викторию» (5:0).

    В этом поединке «Бавария» недосчитается сразу нескольких стержневых игроков. Томас Мюллер и Джошуа Киммих угодили в карантин.

    Ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Боруссии» Д — за 4.68.

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    «Боруссия» Д мотивирована приблизиться к лидерам. «Бавария» даже без Мюллера будет активно атаковать.

    В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Веселый второй тайм в Дортмунде?!
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