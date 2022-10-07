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    «Бока Хуниорс» удержится во главе турнирки

    «Химнасия» Ла-Плата — «Бока Хуниорс». Прогноз, ставка (к. 2.54) на футбол, чемпионат Аргентины, 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химнасия» Ла-Плата — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    В 23-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Химнасия» Ла-Плата на своем поле сыграет против «Бока Хуниорс». Матч состоится 7 октября и начнется в 03:30 по мск. «Химнасия» Ла-Плата — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Химнасия» Ла-Плата

    За пять туров до финиша аргентинского первенства «Химнасия» с 37 очками идет на пятой строке в турнирной таблице, отставая от лидера всего на пять пунктов.

    Коллектив из Ла-Платы слабо проводит финишный отрезок. Так, за прошедшие пять встреч чемпионата он смог добыть всего одну викторию. Еще в этот период он трижды уступал и раз сыграл вничью.

    Мировая как раз состоялась в прошлом туре, когда команда на выезде поделила очки с середняком «Барракас Сентраль» 1:1. Перед этим же у нее были два фиаско подряд без забитых мячей.

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    В этом чемпионате «Химнасия» сильно играет на своем поле, выиграв семь встреч из десяти проведенных при двух мировых исходах и всего одном поражении.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» разместилась во главе турнирной таблицы этого чемпионата Аргентины. У команды на счету 42 очка, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один балл.

    «Генуэзцы» набрали просто превосходный ход и уступали последний раз еще в самом начале августа. Сейчас у них 11-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства, где они выиграли восемь раз.

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    • В минувшем туре столичный клуб на своей арене минимально переиграл «Велес Сардсфилд» 1:0. Отметим, что в матчах чемпионата страны он не пропускает уже на протяжении пяти игр.

    Вне родных стен «Бака» в текущем первенстве выступает не лучшим образом, проиграв четыре поединка из десяти при пяти победных результатах и одной мировой.

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    За последние пять очных встреч на поле «Химнастии» три раза сильнее была «Бока Хуниорс», раз победили хозяева и один матч завершился вничью.

    Прогноз и ставка на «Химнасия» Ла-Плата — «Бока Хуниорс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бока Хуниорс» — 2.54, победа «Химнасии» — 3.10, ничья — 2.89.

    «Бока» набрала просто превосходный ход и вполне может справиться на выезде с крепкой «Химнастией». В общем, прогнозируем здесь викторию приезжего коллектива.

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    «Химнасия» Ла-Плата — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» удержится во главе турнирки
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