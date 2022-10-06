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    «Сивасспор» — «Балкани». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига конференций, 6 октября 2022 года

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    Фрагмент матча «Клуж» — «Сивасспор». Лига конференций
    В четверг, 6 сентября «Сивасспор» на своём поле примет «Балкани» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 19:45 (мск). «Сивасспор» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 06 Октября 2022 года
    Сивасспор
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    •  Сивасспор 19:45 Балкани Балкани
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    «Сивасспор»

    Туреций коллектив в числе лидеров группы G. Первое место «Сивасспор» делит с пражской «Спартой».

    У обладателя Кубка Турции в этом розыгрыше Лиги конференций уже набрано 4 балла. Футболисты «Сивасспора» пока идут без поражений.

    В 1-м туре «Сивасспор» дома сыграл вничью со «Славией» — 1:1 и одержал минимальную победу над румынским коллективом ЧФР «Клуж» (1:0).

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    В турецкой Суперлиге «Сивасспор» пока терпит бедствие. После 8 туров команда 4 раза сыграла вничью и 4 раза проиграла. Таким образом турки опустились на 17 место, а это уже зона вылета из элиты.

    «Балкани»

    Футболисты «Балкани» пока набрали 1 очко в стартовых матчах Лиги конференций. Этот балл чемпион Косово заработал в игре против «Клужа». Соперники разошлись миром.

    Во 2-м игровом дне «Балкани» проиграл клубу из Праги. А именно «Славии». Счёт встречи — 2:3. Команду устроили настоящий голевой парад.

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    • В чемпионате Косово прошли матчи 11-го тура. «Балкани» дома обыграл клуб «Гиляни» со счётом 2:1.

    В турнирной таблице «Балкани» расположился на 2-м месте, у команды 18 баллов. От нынешнего лидера — «Дриты» отставание теперь составляет 3 балла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сивасспора» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью оценивают в 4.50, а победу «Балкани» можно взять — за 6.90.

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    «Сивасспор» ужасно играет в чемпионате Турции, но в Лиге конференций — прекрасно. «Балкани» хоть и аутсайдер пары, но огрызаться умеет. Да, турецкий клуб фаворит. Да, «Сивасспор» скорее всего одержит победу.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сивасспора» больше 2 с коэффициентом 2.02.

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    «Сивасспор» — «Балкани»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Закрепит ли успех турецкий клуб?
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