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    Будут ли «сушить» игру соперники?

    «Пюник» — «Жальгирис». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Лига конференций, 6 октября 2022 года

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    «Жальгирис» — участник групповой стадии Лиги конференций
    В четверг, 6 октября «Пюник» дома сыграет против «Жальгириса». Группа H. Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Пюник» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 06 Октября 2022 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 19:45 Жальгирис Жальгирис
  • Вильнюс
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    «Пюник»

    Старт в групповом этапе Лиги конференций для ереванского клуба можно назвать удачным. В двух матчах команда набрала 3 очка.

    Да, матч 1-го тура «Пюник» проиграл. Чемпион Армении уступил одному из грандов швейцарского футбола — «Базелю» (1:3).

    Главные конкуренты «Пюника» за второе место — «Жальгирис» и «Слован». Во 2-м туре клуб из Еревана в родных стенах переиграл словацкий коллектив «Слован» из Братиславы (2:0). На 35-й минуте счёт октрыл Дашян. Через 2 минуты Отубанджо удвоил преимущество.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Армении «Пюник» улучшает своё турнирное положение. В 9-м туре участник Лиги конференций разгромил «Алашкерт» (5:1). Это уже 4 победа подряд клуба. В турнирной таблице «Пюник» идёт на 4-м месте. От лидера гонки «Урарту» отставание составляет 4 балла. Плюс у действующего чемпиона есть игра в запасе.

    «Жальгирис»

    Чемпион Литвы расположился на 2-м месте в группе H Лиги конференций. Футболисты «Жальгириса» набрали пока 1 очко.

    Сделали это литовцы ещё в 1-м туре. «Жальгирис» сыграл в нулевую ничью со «Слованом» (0:0).

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    • А ещё «зелёно-белые» были близки к тому, чтобы отобрать очки у «Базеля». Однако в этом противостоянии судьбу победителя решил всего 1 гол. Его и пропустили на 62-й минуте игроки «Жальгириса».

    Параллельно «Жальгирис» выступает в чемпионате Литвы. Действующий победитель вероятнее всего снова станет чемпионом. Команда в этом сезоне набрала 63 очка.

    На 2-й строчке идёт «Хегельман Литауэн». Разница между соперниками — 7 баллов. К тому же у «Жальгириса» ещё есть 5 матчей в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче не могут определить явного фаворита. На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью оценивают в 3.18, а победу «Слована» предлагают взять — за 2.92.

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    В этой встрече победить может любой. «Пюник» шикарно играет дома. У «Жальгириса» на высоте оборона. Соперники будут осторожничать, цена ошибки в этом противостоянии будет высокой. Скорее всего оппоненты не порадуют большим количеством забитых голов.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.70.

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    «Пюник» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Будут ли «сушить» игру соперники?
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