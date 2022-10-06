В четверг, 6 октября «Пюник» дома сыграет против «Жальгириса». Группа H. Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Пюник» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Старт в групповом этапе Лиги конференций для ереванского клуба можно назвать удачным. В двух матчах команда набрала 3 очка.

Да, матч 1-го тура «Пюник» проиграл. Чемпион Армении уступил одному из грандов швейцарского футбола — «Базелю» (1:3).

Главные конкуренты «Пюника» за второе место — «Жальгирис» и «Слован». Во 2-м туре клуб из Еревана в родных стенах переиграл словацкий коллектив «Слован» из Братиславы (2:0). На 35-й минуте счёт октрыл Дашян. Через 2 минуты Отубанджо удвоил преимущество.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Армении «Пюник» улучшает своё турнирное положение. В 9-м туре участник Лиги конференций разгромил «Алашкерт» (5:1). Это уже 4 победа подряд клуба. В турнирной таблице «Пюник» идёт на 4-м месте. От лидера гонки «Урарту» отставание составляет 4 балла. Плюс у действующего чемпиона есть игра в запасе.

«Жальгирис»

Чемпион Литвы расположился на 2-м месте в группе H Лиги конференций. Футболисты «Жальгириса» набрали пока 1 очко.

Сделали это литовцы ещё в 1-м туре. «Жальгирис» сыграл в нулевую ничью со «Слованом» (0:0).

А ещё «зелёно-белые» были близки к тому, чтобы отобрать очки у «Базеля». Однако в этом противостоянии судьбу победителя решил всего 1 гол. Его и пропустили на 62-й минуте игроки «Жальгириса».

Параллельно «Жальгирис» выступает в чемпионате Литвы. Действующий победитель вероятнее всего снова станет чемпионом. Команда в этом сезоне набрала 63 очка.

На 2-й строчке идёт «Хегельман Литауэн». Разница между соперниками — 7 баллов. К тому же у «Жальгириса» ещё есть 5 матчей в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче не могут определить явного фаворита. На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью оценивают в 3.18, а победу «Слована» предлагают взять — за 2.92.

В этой встрече победить может любой. «Пюник» шикарно играет дома. У «Жальгириса» на высоте оборона. Соперники будут осторожничать, цена ошибки в этом противостоянии будет высокой. Скорее всего оппоненты не порадуют большим количеством забитых голов.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.70.