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    Результативный первый тайм в Манчестерском дерби

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, АПЛ, 2 октября 2022 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 9-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч состоится 2 октября, начало — 16:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2022 года

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» неплохо стартовали в новом сезоне АПЛ и в данный момент смогли занять вторую строчку турнирной таблицы набрав 17 очков и имеют отставание от лондонского «Арсенала» всего в 1 балл. Команда забила больше всех — 23 гола, а пропустила — 6.

    «Манчестер Сити» потерял очки в нынешнем розыгрыше в двух матчах с такими соперниками как «Ньюкасл Юнайтед», с которым трижды обменявшись голами команды разошлись ничьей со счетом 3:3 и «Астон Вилла» так же ничья — 1:1.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

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    А в остальных поединках «горожане» уверенно отнимали очки у «Вулверхэмптона» со счетом 0:3, «Ноттингема Фореста» со счетом 6:0, «Кристал Пэласа» со счетом 4:2, «Борнмута» со счетом 4:0 и «Вест Хэма» со счетом 0:2.

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    В Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» так же показал отличные результаты и стартовал с двух побед подряд. Сначала «горожане» разгромили итальянскую «Севилью» на выезде со счетом 0:4, а после на смоем поле оказались сильнее дортмундской «Боруссии» со счетом 2:1.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы», наоборот, показали плохие результаты на старте нового чемпионата Англии и занимают после 6-ти сыгранных матчей 5-е место в турнирной таблице набрав 12 очков. Этот коллектив забивал и пропускал одинаковое количество голов — 8/8.

    «Манчестер Юнайтед» стартовал в новом сезоне с двух поражений подряд. Сначала на своем поле «красные дьяволы» уступила «Брайтону» со счетом 1:2, а после этого в выездном матче и вовсе были разгромлены «Брентфордом» со счетом 4:0.

    Но после этого «МЮ» смог реабилитироваться и выдал серию из побед, которая длится уже 4 матча подряд. «Красные» смогли набрать очки обыграв таких соперников как «Ливерпуль» со счетом 2:1, «Саутгемптон» со счетом 0:1, «Лестер» со счетом 0:1 и «Арсенал» со счетом 3:1.

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    • В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» сначала так же одержал поражение от испанского «Реала Сосьедада» со счетом 0:1, а после этого смог выиграть «Шериф» на выезде со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.90, а победу «Манчестер Юнайтед» за 8.80.

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    Прогноз — Это будет принципиальный матч для обеих команд, можно сказать, за 6 очков. Сложно предугадать кто выйдет победителем этого матча, так как «Сити» находится в прекрасной форме с Холанном и «МЮ» в последнее время так же смог реабилитироваться. Поэтому соперники с первых минут пойдут вперед и уже в первом тайме порадуют нас голами.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.10.

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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм в Манчестерском дерби
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