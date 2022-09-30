«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Лутон Таун» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Халл Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл Сити» пока не может найти свою игру. Нынешнее 20 место явно не устраивает, при этом «Тигры» только падают все ниже и ниже.

Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф. Правда, Она пропустил в свои ворота уже 21 гол в 10 поединках.

Предыдущий тур для коллектива само собой сложился неудачно. На выезде он уступил «Суонси» с разгромным счетом 0:3.

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На сегодня у подопечных Шоты Арвеладзе серия поражений из четырех поединков кряду с общей разницей 1-11.

«Лутон Таун»

За 10 туров «Лутон» одержал три победы, две из которых были зафиксированы в четырех последних матчах, и занимает 11 строчку.

Первый же успех (в пятом туре) позволил команде прервать неудачную серию, в рамках которой она потерпела два «сухих» поражения.

Отметим, что «Шляпники» также проиграли в матче ранней стадии Кубка лиги. Они не смогли пройти «Ньюпорт», проиграв 2:3.

В последних трех поединках клуб одержал одну победу, один раз сыграл вничью, а также потерпел поражение.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Лутон Таун» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,20.