«Халл Сити»
«Халл Сити» пока не может найти свою игру. Нынешнее 20 место явно не устраивает, при этом «Тигры» только падают все ниже и ниже.
Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф. Правда, Она пропустил в свои ворота уже 21 гол в 10 поединках.
Предыдущий тур для коллектива само собой сложился неудачно. На выезде он уступил «Суонси» с разгромным счетом 0:3.
На сегодня у подопечных Шоты Арвеладзе серия поражений из четырех поединков кряду с общей разницей 1-11.
«Лутон Таун»
За 10 туров «Лутон» одержал три победы, две из которых были зафиксированы в четырех последних матчах, и занимает 11 строчку.
Первый же успех (в пятом туре) позволил команде прервать неудачную серию, в рамках которой она потерпела два «сухих» поражения.
Отметим, что «Шляпники» также проиграли в матче ранней стадии Кубка лиги. Они не смогли пройти «Ньюпорт», проиграв 2:3.
В последних трех поединках клуб одержал одну победу, один раз сыграл вничью, а также потерпел поражение.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — «Лутон Таун» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,20.