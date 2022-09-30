ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон? Маккензи ДернАлексей Олейник готов крушить Илира Латифи, Маккензи Дерн подерется с Янь Сяонань. Анонс карда UFC Vegas 61 ЦСКА — «Сочи» Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду
  • 19:44
    • «Спартак» и «Зенит» объявили составы на матч Кубка России
  • 19:32
    • Гол Чирковича принес «Крыльям» победу над «Факелом» в Кубке России
  • 19:49
    • «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в Екатеринбурге
  • 18:58
    • EA Sports раскрыла детали Franchise Mode в NHL 23
  • 17:08
    • РФС запросил списки игроков у клубов РПЛ для получения брони от мобилизации
  • 16:57
    • «Ахмат» выиграл у «Ростова» в Кубке России, Олейников оформил дубль
  • 15:32
    • Билялетдинов: С утра сходил в военкомат. Просто сверили данные
    Все новости спорта

    Удержится ли «Лутон Таун» выше экватора?

    «Халл Сити» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, Чемпионшип, 30 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Халл Сити Прогнозы на Лутон Таун
    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Лутон Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лутон Таун» идет на 11 месте
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Лутон Таун» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Халл Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Халл Сити»

    «Халл Сити» пока не может найти свою игру. Нынешнее 20 место явно не устраивает, при этом «Тигры» только падают все ниже и ниже.

    Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф. Правда, Она пропустил в свои ворота уже 21 гол в 10 поединках.

    Предыдущий тур для коллектива само собой сложился неудачно. На выезде он уступил «Суонси» с разгромным счетом 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у подопечных Шоты Арвеладзе серия поражений из четырех поединков кряду с общей разницей 1-11.

    «Лутон Таун»

    За 10 туров «Лутон» одержал три победы, две из которых были зафиксированы в четырех последних матчах, и занимает 11 строчку.

    Первый же успех (в пятом туре) позволил команде прервать неудачную серию, в рамках которой она потерпела два «сухих» поражения.

  • Продлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами
  • Лучшие футболисты, которые могут покинуть свои клубы в качестве свободных агентов в конце сезона 2022/23
  • 21/09/2022

    • Отметим, что «Шляпники» также проиграли в матче ранней стадии Кубка лиги. Они не смогли пройти «Ньюпорт», проиграв 2:3.

    В последних трех поединках клуб одержал одну победу, один раз сыграл вничью, а также потерпел поражение.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Лутон Таун» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Албот — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бруксби — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Верес — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Супер Нова — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Колос
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 17:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Халл Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Лутон Таун» выше экватора?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры