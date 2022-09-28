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    «Атлетико Паранаэнсе» наберет три очка на поле «Сантоса»?

    «Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз (к. 2.98) и ставки на чемпионат Бразилии 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    Беспроигрышная серия «Атлетико Паранаэнсе» составляет уже пять матчей
    «Сантос» сыграет на своем поле против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 03:00 мск. «Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Сентября 2022 года
    Сантос
  • Бразилия. Серия А
    •  Сантос 03:00 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
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    «Сантос»

    «Сантос» занимает 12-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

    Клуб из Сан-Паулу провалил недавние матчи. В четырех предыдущих турах ему удалось набрать лишь одно очко.

    После гостевой ничьей с «Куябой» команда Орландр Рибейру проиграла «Гойяс», «Сеаре» и «Палмейрас».

    Но также стоит отметить, что у «Сантоса» лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на своем поле. Но очевидно, что в последнее время команда находится не в лучшей форме, поэтому подобная статистика часто не имеет никакого значения.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 27-ми турах 44 очка. При этом отставание от идущего третьим «Флуминенсе» составляет лишь четыре очка.

    Беспроигрышная серия команды Луиса Фелипе Сколари составляет уже пять матчей. Правда, четыре из них завершились вничью.

    А если учитывать все турниры, то «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не проигрывал в семи предыдущих матчах.

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    И на этом отрезке клуб из Куритибы лишь в двух матчах пропустил больше одного мяча.
    «Атлетико Паранаэнсе» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей на выезде в Серии А.

    Прогноз и ставки

    На «Сантос» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Атлетико Паранаэнсе» — за 4.10.

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    Матч первого круга между этими командами завершился вничью — 2:2. И вполне вероятна, что в ближайшей встрече тоже не будет.

    Но при этом можно поставить на победу гостей с подстраховкой. «Сантос», судя по всему, слегка развалился ближе к концу сезона. Хозяева, похоже, не будут против, если так и останутся где-то в середине таблицы.

    Ставка — победа «Атлетико Паранаэнсе» с форой (0) за 2.98.

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    «Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Паранаэнсе» наберет три очка на поле «Сантоса»?
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