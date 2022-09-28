«Сантос» сыграет на своем поле против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 03:00 мск. «Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

«Сантос» занимает 12-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

Клуб из Сан-Паулу провалил недавние матчи. В четырех предыдущих турах ему удалось набрать лишь одно очко.

После гостевой ничьей с «Куябой» команда Орландр Рибейру проиграла «Гойяс», «Сеаре» и «Палмейрас».

Но также стоит отметить, что у «Сантоса» лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на своем поле. Но очевидно, что в последнее время команда находится не в лучшей форме, поэтому подобная статистика часто не имеет никакого значения.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 27-ми турах 44 очка. При этом отставание от идущего третьим «Флуминенсе» составляет лишь четыре очка.

Беспроигрышная серия команды Луиса Фелипе Сколари составляет уже пять матчей. Правда, четыре из них завершились вничью.

А если учитывать все турниры, то «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не проигрывал в семи предыдущих матчах.

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И на этом отрезке клуб из Куритибы лишь в двух матчах пропустил больше одного мяча.

«Атлетико Паранаэнсе» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей на выезде в Серии А.

Прогноз и ставки

На «Сантос» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Атлетико Паранаэнсе» — за 4.10.

Матч первого круга между этими командами завершился вничью — 2:2. И вполне вероятна, что в ближайшей встрече тоже не будет.

Но при этом можно поставить на победу гостей с подстраховкой. «Сантос», судя по всему, слегка развалился ближе к концу сезона. Хозяева, похоже, не будут против, если так и останутся где-то в середине таблицы.

Ставка — победа «Атлетико Паранаэнсе» с форой (0) за 2.98.