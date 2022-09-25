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    Очередное поражение КАМАЗа?!

    «Велес» — КАМАЗ. Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, Первая лига, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — КАМАЗ
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    КАМАЗ
    «Велес» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Сентября 2022 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Велес»

    Москвичи в нынешнем сезоне разочаровывают. Крепкий середняк лиги упал в опасную зону.

    Причем «Велес» отличается бескомпромиссностью. Из 10 матчей команда три выиграла при семи поражениях.

    Вот и минувший тур «крылатые быки» провели не лучшим образом. На выезде команда минимально уступила «Алании».

    Прогнозы на ФНЛ

    «Велес» традиционно успешно противостоит челнинцам. Из двух сыгранных матчей москвичи вычленили одну победу и одну ничью.

    КАМАЗ

    Сенсационные челнинцы постепенно теряют свои позиции. КАМАЗ с лидирующей позиции уже откатился на 4 место.

    При этом КАМАЗ отстает от лидера на три очка. Да и атака довольно результативна — 16 забитых голов.

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  • 22/09/2022

    • В предыдущем туре КАМАЗ потерпел поражение. Дома челнинский клуб сенсационно уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).

    Команда в последних матчах выглядит не лучшим образом. Ярким свидетельством тому служат два поражения подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Велеса» в этом матче можно поставить за 2.49, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу КАМАЗа — за 2.80.

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    «Велес» мотивирован выбраться из опасной зоны. КАМАЗ заметно «поплыл» в плане результатов.

    Хозяева явно намерены быстро поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Велеса» с коэффициентом 2.49.

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    «Велес» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередное поражение КАМАЗа?!
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