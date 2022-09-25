«Велес»
Москвичи в нынешнем сезоне разочаровывают. Крепкий середняк лиги упал в опасную зону.
Причем «Велес» отличается бескомпромиссностью. Из 10 матчей команда три выиграла при семи поражениях.
Вот и минувший тур «крылатые быки» провели не лучшим образом. На выезде команда минимально уступила «Алании».
«Велес» традиционно успешно противостоит челнинцам. Из двух сыгранных матчей москвичи вычленили одну победу и одну ничью.
КАМАЗ
Сенсационные челнинцы постепенно теряют свои позиции. КАМАЗ с лидирующей позиции уже откатился на 4 место.
При этом КАМАЗ отстает от лидера на три очка. Да и атака довольно результативна — 16 забитых голов.
В предыдущем туре КАМАЗ потерпел поражение. Дома челнинский клуб сенсационно уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).
Команда в последних матчах выглядит не лучшим образом. Ярким свидетельством тому служат два поражения подряд.
Прогноз и ставка
На победу «Велеса» в этом матче можно поставить за 2.49, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу КАМАЗа — за 2.80.
«Велес» мотивирован выбраться из опасной зоны. КАМАЗ
Хозяева явно намерены быстро поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Велеса» с коэффициентом 2.49.