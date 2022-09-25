«Велес» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

Москвичи в нынешнем сезоне разочаровывают. Крепкий середняк лиги упал в опасную зону.

Причем «Велес» отличается бескомпромиссностью. Из 10 матчей команда три выиграла при семи поражениях.

Вот и минувший тур «крылатые быки» провели не лучшим образом. На выезде команда минимально уступила «Алании».

Прогнозы на ФНЛ

«Велес» традиционно успешно противостоит челнинцам. Из двух сыгранных матчей москвичи вычленили одну победу и одну ничью.

КАМАЗ

Сенсационные челнинцы постепенно теряют свои позиции. КАМАЗ с лидирующей позиции уже откатился на 4 место.

При этом КАМАЗ отстает от лидера на три очка. Да и атака довольно результативна — 16 забитых голов.

В предыдущем туре КАМАЗ потерпел поражение. Дома челнинский клуб сенсационно уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Команда в последних матчах выглядит не лучшим образом. Ярким свидетельством тому служат два поражения подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Велеса» в этом матче можно поставить за 2.49, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу КАМАЗа — за 2.80.

«Велес» мотивирован выбраться из опасной зоны. КАМАЗ заметно «поплыл» в плане результатов .

Хозяева явно намерены быстро поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Велеса» с коэффициентом 2.49.