«Сентраль Кордоба Росарио» сыграет на своем поле с «Химнасией Ла-Плата» в рамках 20-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 02:30 мск. «Сентраль Кордоба Росарио» — «Химнасия Ла-Плата»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сентраль Кордоба Росарио»

«Сентраль Кордоба Росарио» обосновался на скромном 22 месте в таблице. Для клуба такую диспозицию успешной явно не назовешь.

Зато в минувшем туре чемпионата Аргентины команда добыла три очка. Дома был разгромлен «Годой Крус» (3:0).

Вот только «Сентраль Кордоба Росарио» не может похвастать стабильностью в игре и результатах. Да и оборона частенько дает сбои: пропущено 25 мячей в 18 поединках.

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«Сентраль Кордоба Росарио» традиционно сложно противостоит «Химнасии Ла-Плата». Из трех очных поединков проигран один при двух паритетах.

«Химнасия Ла-Плата»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает сверхуспешно. «Химнасия Ла-Плата» лидирует, набрав 36 очков в 19 матчах.

Вот только «Химнасия Ла-Плата» бледновато выглядит в атаке. В 19 матчах команда забила всего 21 раз.

А вот в предыдущем туре «Химнасия Ла-Плата» разжилась тремя зачетными пунктами. Дома был обыгран «Арсенал Саранди» (2:0).

В этом поединке «Химнасия Ла-Плата» наверняка будет активно атаковать. Чемпионская гонка ведь в самом разгаре!

Прогноз и ставка

На победу «Сентраль Кордоба Росарио» в этом матче можно поставить за 2.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Химнасии Ла-Плата» — за 2.70.

«Сентраль Кордоба Росарио» имеет проблемы в обороне.

«Химнасия Ла-Плата» выглядит сильнее соперника .

Гости наверняка постараются удержать лидерство, и уж точно будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Химнасии Ла-Плата» с коэффициентом 2.70.