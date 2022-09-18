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    «Реал» выиграет мадридское дерби

    «Атлетико» — «Реал Мадрид». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 сентября 2022 года

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    Винисиус Жуниор
    В Мадриде пройдет дерби между «Атлетико» и «Реалом» в рамках 6-го тура Примеры. Матч состоится 18 сентября, начало — 22:00 (мск). «Атлетико» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2022 года
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    «Атлетико»

    «Матрасники» после 5-ти сыгранных матчей занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 10 очков. Команда забила соперникам 9 голов, а пропустила — 4.

    В новом сезоне мадридский «Атлетико» дважды потерял очки. Сначала команда на своем поле потерпела поражение во втором туре от «Вильярреала» проиграв им со счетом 0:2. А после этого не смогла определить сильнейшего с «Реалом Сосьедадом» разойдясь ничьей — 1:1.

    Коэффициенты матча Атлетико — Реал Мадрид

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    А в других поединках «матрасники» с легкостью смогли справиться с такими соперниками как «Хетафе» со счетом 0:3, «Валенсия» со счетом 0:1 и «Сельта» со счетом 4:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В Лиге Чемпионов «Атлетико» в первом матче одержал победу над «Порту» обыграв их со счетом 2:1, а во втором матче потерпел поражение от немецкого «Байера» проиграв ему со счетом 2:0.

    «Реал Мадрид»

    «Сливочные» в данный момент занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 5-ти игр набрав 15 очков. Расположившаяся ниже «Барселона» отстает на 2 балла. Этот коллектив забил 15 голов, а пропустил — 5.

    Мадридский «Реал» в новом сезоне чемпионата Испании выиграл все поединки. «Сливочные» оказались сильнее «Альмерии» (1:2), «Сельты» (1:4), «Эспаньола» (1:3), «Бетиса» (2:1), «Мальорки» (4:1).

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    • В Лиге Чемпионов «Реал Мадрид» так же стартовал с двух побед над такими командами как шотландский «Селтик», которого «сливочные» обыграли со счетом 0:3 и немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

    «Реал Мадрид» выиграл 3 из 5-ти последних дерби нынешних соперников, так же в одном проиграл и один раз команды разошлись ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Реал Мадрида» — за 2.26.

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    Прогноз — «Реал Мадрид» в данный момент находится в потрясающей форме и показывает хорошие результаты как в Ла Лиге, так и в ЛЧ. Тем более «сливочным» нужно увеличивать отрыв от «Барселоны», поэтому они вырвут 3 очка в мадридском дерби.

    Ставка — Победа «Реала» за 2.26.

    Прогноз Василия Уткина за 2.80

    Дерзкая ставка на матч за 5.70.

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    «Атлетико» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» выиграет мадридское дерби
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