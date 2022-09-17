17 сентября дортмундская «Боруссия» примет «Шальке» в матче 7 тура немецкой Бундеслиги. Игра состоится на «Сигнал Идуна Парк» в 16:30 мск. «Боруссия» Д — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

После 6 туров дортмундцы занимают 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. За этот отрезок чемпионата команда набрала 12 очков.

Коллектив Эдина Терзича проиграл в последних двух поединках. В Бундеслиге «Боруссия» уступила «Лейпцигу» 0:3, а затем на неделе проиграла «Манчестер Сити» 1:2 в Лиге чемпионов.

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У «шмелей» 2 победы в 3 домашних матчах Бундеслиги. Каждая из них была одержана с минимальным счетом 1:0.

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У хозяев травмированы вратарь Грегор Кобель и полузащитник Махмуд Дахуд.

«Шальке»

После возвращения гельзенкирхенцы пока что результатами не радуют. За весь отрезок сезона команда выиграла только в одном поединке. В прошлом туре «Шальке» выиграл на своем поле у «Бохума» со счетом 3:1.

До победы у гостей было 3 ничьи и 2 поражения. Август «Шальке» закрыл разгромным фиаско во встрече с «Унионом». Она закончилась со счетом 1:6. С результатом 1:1 «кобальтовые» закончили матч против «Штутгарта».

В турнирной таблице «Шальке» на данный момент занимает 12 место. За 6 туров он набрал 6 очков и только 2 из них были собраны в рамках выездов.

В составе «горняков» травма только у защитника Марчина Каминского.

Прогноз и ставка

«Боруссия» заслужено считается фаворитом противостояния. Котировки букмекеров составляют 1.39 и 7.20 в пользу хозяев.

Игра с «Шальке» — отличный шанс набрать очки и прервать неприятную серию поражений. Тем более что матч будет проходить в Дортмунде и «Шальке» здесь давно не побеждал.

«Кобальтовые» мало забивают, особенно на выезде. Так что у «Боруссии» есть шанс выиграть с отрывом. Ставка — победа хозяев с форой -1.5 за 1.96.