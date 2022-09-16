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    «Горняки» начинают и выигрывают!

    «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 сентября 2022 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 21:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Сентября 2022 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 21:00 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ
  • Минск
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    «Шахтер» Солигорск

    Солигорцы на данный момент котируются в качестве главного фаворита чемпионата. Лидерство команды сие только подтверждает.

    «Шахтер» Солигорск имеет самую надежную оборону в лиге. В 20 матчах «горняки» пропустили лишь 12 мячей.

    В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде солигорцы буквально смели с газона «Гомель» (0:3).

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    «Шахтер» Солигорск традиционно успешно играет с «энергетиками». Из пяти последних поединков команда выиграла 4 раза при одной коллизии.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетик-БГУ» проводит отличный для себя сезон. Команда пребывает в группе лидеров, а конкурентно на 2 месте.

    Особо следует выделить Бобура Абдухоликова. Узбекский форвард наколотил уже 20 мячей в чемпионате.

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    • В предыдущем туре «Энергетик-БГУ» разжился тремя очками. Дома команда переиграла «Неман» (2:1).

    Радует и форма команды. Две победы в двух последних матчах явно прибавляют настроение, да и вообще, «энергетики» не проигрывают уже больше месяца.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Солигорск в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Энергетика-БГУ» — за 5.65.

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    «Шахтер» Солигорск наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Энергетикам» может банально не хватить опыта.

    «Горняки» по игре выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. «Горняки» начинают и выигрывают!
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