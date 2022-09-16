«Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 21:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

Солигорцы на данный момент котируются в качестве главного фаворита чемпионата. Лидерство команды сие только подтверждает.

«Шахтер» Солигорск имеет самую надежную оборону в лиге. В 20 матчах «горняки» пропустили лишь 12 мячей.

В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде солигорцы буквально смели с газона «Гомель» (0:3).

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«Шахтер» Солигорск традиционно успешно играет с «энергетиками». Из пяти последних поединков команда выиграла 4 раза при одной коллизии.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» проводит отличный для себя сезон. Команда пребывает в группе лидеров, а конкурентно на 2 месте.

Особо следует выделить Бобура Абдухоликова. Узбекский форвард наколотил уже 20 мячей в чемпионате.

В предыдущем туре «Энергетик-БГУ» разжился тремя очками. Дома команда переиграла «Неман» (2:1).

Радует и форма команды. Две победы в двух последних матчах явно прибавляют настроение, да и вообще, «энергетики» не проигрывают уже больше месяца.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Солигорск в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Энергетика-БГУ» — за 5.65.

«Шахтер» Солигорск наверняка будет активно атаковать с первых минут матча .

«Энергетикам» может банально не хватить опыта.

«Горняки» по игре выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск в 1 тайме с коэффициентом 2.23.