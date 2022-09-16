«Кауно Жальгирис» сыграет на своем поле с «Йонавой» в рамках 30-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 18:00 мск. «Кауно Жальгирис» — «Йонава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кауно Жальгирис»

«Кауно Жальгирис» проводит не столь продуктивный сезон. Сейчас команда занимает 6 место в таблице.

«Кауно Жальгирис» не слишком успешно обороняется. В 27 матчах команда пропустила уже 31 раз.

В своем предыдущем поединке команда проиграла. «Кауно Жальгирис» дома сложил оружие перед «Жальгирисом» (0:2).

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«Кауно Жальгирис» исторически успешно играет с «Йонавой». Из пяти последних поединков выиграно четыре.

«Йонава»

«Йонава» является явным аутсайдером чемпионата Литвы. Команда стоит на вылет, набрав лишь три очка.

Причем команде еще не удалось ни разу победить. Да и забито всего лишь 10 мячей в 28 матчах.

В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла один балл. «Йонава» дома дала бой «Паневежису» (1:1).

В этом поединке «Йонава» будет стараться добыть очки. Вот только помешать этому может крайне слабая оборона (86 пропущенных мячей).

Прогноз и ставка

На победу «Кауно Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.05, ничью букмекеры предлагают взять за 13.00, а победу «Йонавы» — за 24.00.

«Кауно Жальгирис» борется за попадание на пьедестал «Йонава» в последних матчах несколько улучшила свою игру .

Гости наверняка постараются добыть очки, и уж точно не будут отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 3.50.