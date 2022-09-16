«Кауно Жальгирис»
«Кауно Жальгирис» проводит не столь продуктивный сезон. Сейчас команда занимает 6 место в таблице.
«Кауно Жальгирис» не слишком успешно обороняется. В 27 матчах команда пропустила уже 31 раз.
В своем предыдущем поединке команда проиграла. «Кауно Жальгирис» дома сложил оружие перед «Жальгирисом» (0:2).
«Кауно Жальгирис» исторически успешно играет с «Йонавой». Из пяти последних поединков выиграно четыре.
«Йонава»
«Йонава» является явным аутсайдером чемпионата Литвы. Команда стоит на вылет, набрав лишь три очка.
Причем команде еще не удалось ни разу победить. Да и забито всего лишь 10 мячей в 28 матчах.
В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла один балл. «Йонава» дома дала бой «Паневежису» (1:1).
В этом поединке «Йонава» будет стараться добыть очки. Вот только помешать этому может крайне слабая оборона (86 пропущенных мячей).
Прогноз и ставка
На победу «Кауно Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.05, ничью букмекеры предлагают взять за 13.00, а победу «Йонавы» — за 24.00.
«Кауно Жальгирис» борется за попадание на пьедестал «Йонава»
Гости наверняка постараются добыть очки, и уж точно не будут отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 3.50.