ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» ДШоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию» «Бавария» — «Барселона»Заколдованный Мюнхен. Расточительность Левандовского принесла победу «Баварии» Диего Коста Экстренное возвращение. «Вулверхэмптон» попробует реанимировать карьеру Диего Косты
  • 23:58
    • «Челси» упустил домашнюю победу над «Зальцбургом»
  • 23:55
    • «ПСЖ» обыграл «Маккаби» Хайфа, «Ювентус» в Турине проиграл «Бенфике»
  • 23:52
    • «Реал» вырвал домашнюю победу у «Лейпцига»
  • 23:52
    • Гол Холанна принес «Ман Сити» победу над дортмундской «Боруссией»
  • 00:00
    • «Наполи» взял верх над «Рейнджерс» в Глазго
  • 22:30
    • СКА вырвал гостевую победу у «Локомотива»
  • 22:08
    • ЦСКА переиграл «Витязь» на своем льду
    Все новости спорта

    В Каунасе забивают все!

    «Кауно Жальгирис» — «Йонава». Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, чемпионат Литвы, 16 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «Йонава»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кауно Жальгирис»
    «Кауно Жальгирис» сыграет на своем поле с «Йонавой» в рамках 30-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 18:00 мск. «Кауно Жальгирис» — «Йонава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кауно Жальгирис»

    «Кауно Жальгирис» проводит не столь продуктивный сезон. Сейчас команда занимает 6 место в таблице.

    «Кауно Жальгирис» не слишком успешно обороняется. В 27 матчах команда пропустила уже 31 раз.

    В своем предыдущем поединке команда проиграла. «Кауно Жальгирис» дома сложил оружие перед «Жальгирисом» (0:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    «Кауно Жальгирис» исторически успешно играет с «Йонавой». Из пяти последних поединков выиграно четыре.

    «Йонава»

    «Йонава» является явным аутсайдером чемпионата Литвы. Команда стоит на вылет, набрав лишь три очка.

    Причем команде еще не удалось ни разу победить. Да и забито всего лишь 10 мячей в 28 матчах.

  • Экстренное возвращение. «Вулверхэмптон» попробует реанимировать карьеру Диего Косты
  • Диего Коста может стать идеальным усилением для «Вулверхэмптона»
  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла один балл. «Йонава» дома дала бой «Паневежису» (1:1).

    В этом поединке «Йонава» будет стараться добыть очки. Вот только помешать этому может крайне слабая оборона (86 пропущенных мячей).

    Прогноз и ставка

    На победу «Кауно Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.05, ничью букмекеры предлагают взять за 13.00, а победу «Йонавы» — за 24.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Кауно Жальгирис» борется за попадание на пьедестал «Йонава» в последних матчах несколько улучшила свою игру.

    Гости наверняка постараются добыть очки, и уж точно не будут отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Арис Лимассол — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шериф — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мидтьюлланд — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Жальгирис — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кауно Жальгирис» — «Йонава»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. В Каунасе забивают все!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры