«Палмейрас» — «Ботафого». Прямая трансляция

В 1/8 финала Клубного чемпионата мира встретятся две бразильские команды — «Палмейрас» и «Ботафого». По итогам группового этапа «Палмейрас» занял 1-е место в своей группе, а «Ботафого» расположился на 2-й позиции.

Ход матча

52' Пикерес навесил в штрафную соперника, но у партнера не получилось замкнуть в ворота. Мяч у голкипера «Ботафого».

49' Эстевао очень мощно пробил с центра, но вратарь «Ботафого» подтащил. Форвард «Палмейраса» снова пробил и забил гол, но судья зафиксировал оффсайд.

46' Второй тайм начался.

45+6' Первый тайм завершен! Счет так и не открыт — 0:0.

45+5' Ричард Риос очень опасно пробил со средней дистанции. Голкипер вытащил этот мяч, угловой.

45' «Ботафого» заиграл в атаке. Очередной опасный момент у ворот «Палмейраса», но защитники «зеленых» действуют четко, передя мяч на угловой.

42' «Ботафого» создал довольно опасный момент. Мартинес продавил оборону «Палмейраса», но хорошего удара не получилось.

39' Защитник «Палмейраса» Гомес жестко влетел в ногу сопернику и справедливо получил желтую карточку.

38' Роке резко ускорился и остановился, чтобы сделать передачу в штрафную соперника, но никого из своих рядом не оказалось. Защитник «Ботафого» накрыл форварда.

36' Жесткий контакт. Игрок «Ботафого» нарушил правила, штрафной в районе углового флажка.

34' Первый удар в сторону ворот от «Ботафого». Ничего опасного не произошло.

33' Матч продолжился.

31' Объявлена водяная пауза. Игрокам нужно отдохнуть пару минут и попить воды, ведь играть на жаре не так и просто.

30' Хорошей подачи не получилось. Мяч оказался в руках голкипера «Ботафого».

29' «Ботафого» снова фолит. Игрок «Палмейраса» пробьет или навесит со средней дистанции.

28' «Палмейрас» контролирует мяч на своей половине поля, а «Ботафого» не стремится высоко прессинговать.

25' Опасный угловой в исполнении «Палмейраса». Мяч был прямо у ворот «Ботафого», но игроки «зеленых» начали суетиться и не смогли нанести удар.

24' Оба футболиста Жезус и Хиай на время покидают поле.

22' Жесточайшее столкновение. Жезус и Хиай боролись за мяч на высокой скорости.

21' Игрок «Палмейраса» Эстевао снова хотел прострелить вдоль ворот соперника, на сей раз защитник «Ботафого» прервал прострел. Угловой.

19' После подачи углового у ворот «Палмейраса» ничего опасного не случилось. Правда, защитник «зеленых» получил травму, но быстро продолжил игру.

16' Защитник «Ботафого» получил повреждение после контакта с игроком соперника. Игроку сейчас оказывают медицинскую помощь на поле.

14' «Ботафого» также попытался создать опасный момент, перехватив мяч в центре поля. Но довести дело до удара так и не получилось.

10' Очень опасный момент у ворот «Ботафого». Эстевао опасно простреливал вдоль ворот соперника, мяч прошел рядом со штангой.

9' «Палмейрас» старается играть первом номером, но защитники «Ботафого» действуют четко. Именно они контролируют мяч.

7' Удар прямо в стенку! «Палмейрас» не сумел создать опасный момент.

5' «Ботафого» нарушил правила прямо у своей штрафной. У «Палмейраса» есть шанс забить.

1' Матч стартовал!

До матча

18:56 Все готово к тому, чтобы матч начался! Команды на поле.

Стартовые составы команд:

«Палмейрас»: Уэвертон, Пикерес, Фукс, Гомес, Хиай, Мартинес, Риос, Андраде, Маурисио, Роке, Эстевао.

«Ботафого»: Джон, Теллес, Барбоса, Кунья, Витиньо, Фрейтас, Данило, Аллан, Саварино, Жезус, Артур.

«Палмейрас»

Именно эта команда является одним из главных открытий всего турнира. «Палмейрас» занял 1-е место в своей группе, опередив «Интер Майами» и «Порту». Португальцы, кстати, и вовсе не попали в плей-офф КЧМ-2025.

«Палмейрас» не проиграл ни одного матча на турнире — команда обыграла «Аль-Ахли», а также сыграла вничью с «Интер Майами» (2:2) и «Порту» (0:0).

«Ботафого»

Эта команда попала в очень сложную группу на КЧМ-2025 с ПСЖ и «Атлетико». Перед стартом турнира казалось, что шансов на выход в плей-офф у «Ботафого» крайне малы, но эта бразильская команда сумела выбить из турнира «матрасников» и даже поборолась с парижанами за 1-е место.

«Ботафого» не обязательно играть результативно. Команде хватило одного забитого мяча, чтобы победить ПСЖ. К тому же, бразильцы не разгромили «Сиэтл», победив его со счетом 2:1.

Личные встречи

В последних 5-и очных матчах «Палмейрас» и «Ботафого» дважды играли вничью (0:0 и 2:2), а трижды «Ботафого» выходил победителем (3:1, 2:1, 1:0).

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 2.90.