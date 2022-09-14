«Копенгаген» на своем поле сыграет против «Севильи» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Копенгаген» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

«Копенгаген» потерпел разгром в первом туре группового раунда Лиги чемпионов от «Боруссии» Дортмунд (0:3) на выезде.

Датчане прошли в групповой этап через квалификацию, в финале которой они одолели «Трабзонспор» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

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Последний матч «Копенгаген» провел 10 сентября. Он проиграл «Оденсе» (1:2). Теперь клуб идет только на шестой позиции.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

«Севилья»

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» также была разгромлена — дома «Манчестер Сити» (0:4).

Команда в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место, что позволило выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

До прошлого матча коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.

Однако перед грядущим поединком андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде в Ла Лиге, где занимает 16 место.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.