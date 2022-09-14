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    Реабилитируется ли «Севилья» за неудачу в первом туре?

    «Копенгаген» — «Севилья». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига Чемпионов, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Севилья»
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    «Севилья» вернулась к победам в прошлом матче
    «Копенгаген» на своем поле сыграет против «Севильи» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Копенгаген» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 14 Сентября 2022 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Копенгаген»

    «Копенгаген» потерпел разгром в первом туре группового раунда Лиги чемпионов от «Боруссии» Дортмунд (0:3) на выезде.

    Датчане прошли в групповой этап через квалификацию, в финале которой они одолели «Трабзонспор» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Копенгаген — Севилья

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    Последний матч «Копенгаген» провел 10 сентября. Он проиграл «Оденсе» (1:2). Теперь клуб идет только на шестой позиции.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

    «Севилья»

    В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» также была разгромлена — дома «Манчестер Сити» (0:4).

    Команда в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место, что позволило выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

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    • До прошлого матча коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.

    Однако перед грядущим поединком андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде в Ла Лиге, где занимает 16 место.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Копенгаген» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Севилья» за неудачу в первом туре?
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