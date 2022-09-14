«Копенгаген»
«Копенгаген» потерпел разгром в первом туре группового раунда Лиги чемпионов от «Боруссии» Дортмунд (0:3) на выезде.
Датчане прошли в групповой этап через квалификацию, в финале которой они одолели «Трабзонспор» по сумме двух матчей со счетом 2:1.
Коэффициенты матча Копенгаген — Севилья
Последний матч «Копенгаген» провел 10 сентября. Он проиграл «Оденсе» (1:2). Теперь клуб идет только на шестой позиции.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей.
«Севилья»
В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» также была разгромлена — дома «Манчестер Сити» (0:4).
Команда в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место, что позволило выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.
До прошлого матча коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.
Однако перед грядущим поединком андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде в Ла Лиге, где занимает 16 место.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.