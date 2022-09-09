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    «Флора» пощадит «Таммеку»

    «Флора» — «Таммека». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Эстонии, 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флора» — «Таммека»
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    Хенрик Оямаа
    «Флора» сыграет на своем поле с «Таммекой» в рамках 28-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. «Флора» — «Таммека»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 09 Сентября 2022 года
    Флора Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Флора Таллин 19:00 Таммека Таммека
  • Тарту
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    «Флора»

    «Флора» в нынешнем сезоне настойчиво метит в чемпионы. Команда находится на подобающей первой позиции.

    «Флора» забивает чаще всех в лиге. В 27 матчах игроки таллиннского клуба настреляли уже 72 мяча.

    В минувшем туре команда добыла важнейшие три очка. «Флора» переиграла главного конкурента «Левадию» (1:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    «Флора» исторически успешно играет с «Таммекой». Последняя потеря очков датирована еще маем 2020 года.

    «Таммека»

    Эта команда за выживание не сражается. На текущий момент отрыв от опасной зоны составляет 14 очков.

    «Таммека» крайне слабо атакует. В 27 поединках игроки команды забили всего 27 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата Эстонии команда добыла один зачетный балл. «Таммека» привезла из Нарвы сухой паритет.

    В этом поединке «Таммека» наверняка будет действовать сугубо от обороны. Соперник уж слишком силен, да и собственные проблемы никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    На победу «Флоры» в этом матче можно поставить за 1.06, ничью букмекеры предлагают взять за 10.50, а победу «Таммеки» — за 26.00.

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    «Флора» имеет прекрасный атакующий потенциал.

    «Таммека» мало забивает.

    «Флора» в последнее время редко побеждает крупно. Наши прогноз и ставка — Фора «Таммеки» +2.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Флора» — «Таммека»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. «Флора» пощадит «Таммеку»
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