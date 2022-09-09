«Флора» сыграет на своем поле с «Таммекой» в рамках 28-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. «Флора» — «Таммека»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флора»

«Флора» в нынешнем сезоне настойчиво метит в чемпионы. Команда находится на подобающей первой позиции.

«Флора» забивает чаще всех в лиге. В 27 матчах игроки таллиннского клуба настреляли уже 72 мяча.

В минувшем туре команда добыла важнейшие три очка. «Флора» переиграла главного конкурента «Левадию» (1:2).

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«Флора» исторически успешно играет с «Таммекой». Последняя потеря очков датирована еще маем 2020 года.

«Таммека»

Эта команда за выживание не сражается. На текущий момент отрыв от опасной зоны составляет 14 очков.

«Таммека» крайне слабо атакует. В 27 поединках игроки команды забили всего 27 мячей.

В минувшем туре чемпионата Эстонии команда добыла один зачетный балл. «Таммека» привезла из Нарвы сухой паритет.

В этом поединке «Таммека» наверняка будет действовать сугубо от обороны. Соперник уж слишком силен, да и собственные проблемы никуда не делись.

Прогноз и ставка

На победу «Флоры» в этом матче можно поставить за 1.06, ничью букмекеры предлагают взять за 10.50, а победу «Таммеки» — за 26.00.

«Флора» имеет прекрасный атакующий потенциал .

«Таммека» мало забивает.

«Флора» в последнее время редко побеждает крупно. Наши прогноз и ставка — Фора «Таммеки» +2.5 с коэффициентом 2.07.