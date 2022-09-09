«Арсенал» Дзержинск сыграет на своем поле с «Динамо-Брест» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Дзержинск — «Динамо-Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Дзержинск

Эта команда в нынешнем сезоне бьется за выживание. Новичок элиты пока находится на 15 месте в таблице.

«Арсенал» Дзержинск многовато пропускает. Что говорить, если в 20 матчах оборона команды давала результативный сбой 31 раз.

В минувшем туре команда проиграла. На выезде «Арсенал» Дзержинск минимально уступил «Слуцку».

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«Арсенал» Дзержинск наверняка будет активно идти в атаку. Нужно же воспользоваться фактором своего поля в матче с конкурентом?!

«Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» тоже сражается за сохранение места в элите. Команда находится на 14 месте в турнирной таблице.

Правда, отрыв от зоны прямого вылета не особо комфортный — 2 очка. Да и атака не балует результативностью — 14 мячей.

В предыдущем туре «Динамо-Брест» добыл важнейшие три очка. Дома команда одолела «Минск» (3:1).

В этом поединке «Динамо-Брест» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Несколько укрепившись, брестчане уже не видятся закоренелым аутсайдером.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» Дзержинск в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Динамо-Брест» — за 3.10.

«Арсенал» Дзержинск выглядит не лучшим образом.

«Динамо-Брест» постарается сыграть как можно активнее в атаке .

Брестчане в последних матчах заметно прибавили в плане игры и результатов. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 3.10.