«Арсенал» Дзержинск
Эта команда в нынешнем сезоне бьется за выживание. Новичок элиты пока находится на 15 месте в таблице.
«Арсенал» Дзержинск многовато пропускает. Что говорить, если в 20 матчах оборона команды давала результативный сбой 31 раз.
В минувшем туре команда проиграла. На выезде «Арсенал» Дзержинск минимально уступил «Слуцку».
«Арсенал» Дзержинск наверняка будет активно идти в атаку. Нужно же воспользоваться фактором своего поля в матче с конкурентом?!
«Динамо-Брест»
«Динамо-Брест» тоже сражается за сохранение места в элите. Команда находится на 14 месте в турнирной таблице.
Правда, отрыв от зоны прямого вылета не особо комфортный — 2 очка. Да и атака не балует результативностью — 14 мячей.
В предыдущем туре «Динамо-Брест» добыл важнейшие три очка. Дома команда одолела «Минск» (3:1).
В этом поединке «Динамо-Брест» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Несколько укрепившись, брестчане уже не видятся закоренелым аутсайдером.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» Дзержинск в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Динамо-Брест» — за 3.10.
«Арсенал» Дзержинск выглядит не лучшим образом.
«Динамо-Брест»
Брестчане в последних матчах заметно прибавили в плане игры и результатов. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 3.10.