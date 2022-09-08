В четверг, 8 сентября «Аустрия» дома при собственных болельщиках сыграет против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Матч 1-го тура в группе С Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Аустрия» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аустрия»

«Аустрия» — бронзовый призёр чемпионата Австрии. Из-за высокого рейтинга футбольной ассоциации, австрийцы начали играть в Лиге Европы.

«Фиолетово-белые» стартовали с плей-офф Евролиги. Это было два суперпоединка с турецким «Фенербахче».

Как показали сами матчи, у «Аустрии» не было не единого шанса добраться до основной сетки Лиги Европы. Дома австрийский коллектив проиграл турецким футболистам (0:2). А в гостях потерпел более крупное поражение (1:4).

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На внутренней арене «Аустрия» проводит сезон не совсем удачно. В 7-м туре чемпионата команда сыграла вничью с ФК «Аустрия Лустенау» (2:2).

В турнирной таблице австрийского чемпионата участник Лиги конференций занимает 9 место — у клуба всего 6 набранных очков.

«Хапоэль»

«Хапоэль» — обладатель Кубка Израиля. Команда из Беэр-Шевы за время отбора провёла 6 матчей.

За летний период отбора «Хапоэлем» были одержаны 4 победы и 2 матча завершены мирным исходом.

Так во 2-м отборочном раунде «Хапоэль» смог обыграть минское «Динамо» (2:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

Ещё 2 виктории «верблюды» одержали в 3-й стадии квалификации — над швейцарским соперником — «Лугано» (2:0 — победа в гостях и 3:1 — победа дома).

Самым сложным для «Хапоэля» получился заключительный этап квалификации. В 4-м отборочном израильский коллектив дважды разошелся миром с бронзовым призёром чемпионата Румынии — «Университатя Крайова» (1:1 — дома, 1:1 — в гостях).

Судьбу путёвки в групповой этап Лиги конференций решила серия пенальти. Со счётом 4:3 итоговую победу одержала команда из Беэр-Шевы.

В чемпионате Израиля прошли матчи 3-го тура. «Хапоэль» Беэр-Шева потерпел второе поражение в сезоне. На этот раз от действующего чемпиона страны — «Маккаби» из Хайфы (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.92. Успех гостей оценивается в 3.72, тогда как ничья — в 3.62.

Прогноз — «Аустрия» сильный клуб, однако пока не может выйти на победную тропу.

Если не брать в расчёт поражение от «Маккаби», футболисты «Хапоэля» не проигрывали на протяжении 6 матчей. В их копилке 5 побед и 1 ничья.

Ставка — «Хапоэль» не проиграет с коэффициентом 1.85.