«Аустрия»
«Аустрия» — бронзовый призёр чемпионата Австрии. Из-за высокого рейтинга футбольной ассоциации, австрийцы начали играть в Лиге Европы.
«Фиолетово-белые» стартовали с плей-офф Евролиги. Это было два суперпоединка с турецким «Фенербахче».
Как показали сами матчи, у «Аустрии» не было не единого шанса добраться до основной сетки Лиги Европы. Дома австрийский коллектив проиграл турецким футболистам (0:2). А в гостях потерпел более крупное поражение (1:4).
Все прогнозы на Лигу конференций
На внутренней арене «Аустрия» проводит сезон не совсем удачно. В 7-м туре чемпионата команда сыграла вничью с ФК «Аустрия Лустенау» (2:2).
В турнирной таблице австрийского чемпионата участник Лиги конференций занимает 9 место — у клуба всего 6 набранных очков.
«Хапоэль»
«Хапоэль» — обладатель Кубка Израиля. Команда из Беэр-Шевы за время отбора провёла 6 матчей.
За летний период отбора «Хапоэлем» были одержаны 4 победы и 2 матча завершены мирным исходом.
Так во 2-м отборочном раунде «Хапоэль» смог обыграть минское «Динамо» (2:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).
Ещё 2 виктории «верблюды» одержали в 3-й стадии квалификации — над швейцарским соперником — «Лугано» (2:0 — победа в гостях и 3:1 — победа дома).
Самым сложным для «Хапоэля» получился заключительный этап квалификации. В 4-м отборочном израильский коллектив дважды разошелся миром с бронзовым призёром чемпионата Румынии — «Университатя Крайова» (1:1 — дома, 1:1 — в гостях).
Судьбу путёвки в групповой этап Лиги конференций решила серия пенальти. Со счётом 4:3 итоговую победу одержала команда из Беэр-Шевы.
В чемпионате Израиля прошли матчи 3-го тура. «Хапоэль» Беэр-Шева потерпел второе поражение в сезоне. На этот раз от действующего чемпиона страны — «Маккаби» из Хайфы (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитами хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.92. Успех гостей оценивается в 3.72, тогда как ничья — в 3.62.
Прогноз — «Аустрия» сильный клуб, однако пока не может выйти на победную тропу.
Если не брать в расчёт поражение от «Маккаби», футболисты «Хапоэля» не проигрывали на протяжении 6 матчей. В их копилке 5 побед и 1 ничья.
Ставка — «Хапоэль» не проиграет с коэффициентом 1.85.