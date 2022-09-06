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    Продлится ли хорошая серия новичка Суперлиги?

    «Бэйцзин Гоань» — «Чжэцзян Профешионал». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Чжэцзян Профешионал»
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    Футболисты «Чжэцзян Профешионал»
    В матче 16 тура регулярного турнира китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» примет «Чжэцзян Профшионал». Поединок состоится 6 сентября в 14:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Чжэцзян Профешионал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 06 Сентября 2022 года
    Бэйцзин Гоань
  • Пекин
    •  Бэйцзин Гоань 14:30 Чжэцзян Чжэцзян
  • Ханчжоу
    •

    «Бэйцзин Гоань»

    «Дворцовые стражники» после 15 матчей в Суперлиге занимают 9 место в таблице. За этот период команда набрала 6 побед, 5 поражений и 4 ничьи — 22 очка.

    В последних трех матчах турнира «Бэйцзин Гоань» набрал 6 очков. Коллектив разгромил «Ухань» (4:1) и обыграл «Гуанчжоу Сити» (1:0). В последнем туре было поражение от «Шеньхуа» со счетом 0:2.

    Домашняя серия хозяев испортилась. Они смогли выиграть только одну встречу из четырех, забив всего один мяч.

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    Стоит также добавить, что тотал команды не поднимался выше одного гола за игру в 4 из 5 встреч.

    «Чжэцзян Профешионал»

    Новичок Суперлиги расположился на 6 строчке таблицы. У него 26 набранных очков в 15 сыгранных турах.

    На данный момент команда идет на серии без поражений. Текущая форма за 5 матчей — это 3 победы и две ничьи. Если в этот раз гости снова выиграют, то они одержат третью победу подряд.

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    • Ранее «Чжэцзян» разгромил «Хэбэй» и «ФК Гуанчжоу». Оба матча закончились с одинаковым счетом 3:0.

    «Гринтаун» сыграли вничью в 3 из 4 матчей на выезде, но при этом не проиграли ни в одном из пяти гостевых выступлений.

    Прогноз и ставка

    Согласно котировкам букмекеров, фаворитом является «Чжэцзян» — 2.90 и 2.39 соответственно.

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    Гости набрали хорошую форму и неплохо себя чувствуют в выездных матчах. Их результативность более стабильная и высокая.

    Вполне вероятно, что новичок Суперлиги одержит победу. Рекомендуется поставить именно на это.

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    «Бэйцзин Гоань» — «Чжэцзян Профешионал»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. Продлится ли хорошая серия новичка Суперлиги?
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