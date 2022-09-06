«Бэйцзин Гоань»
«Дворцовые стражники» после 15 матчей в Суперлиге занимают 9 место в таблице. За этот период команда набрала 6 побед, 5 поражений и 4 ничьи — 22 очка.
В последних трех матчах турнира «Бэйцзин Гоань» набрал 6 очков. Коллектив разгромил «Ухань» (4:1) и обыграл «Гуанчжоу Сити» (1:0). В последнем туре было поражение от «Шеньхуа» со счетом 0:2.
Домашняя серия хозяев испортилась. Они смогли выиграть только одну встречу из четырех, забив всего один мяч.
Стоит также добавить, что тотал команды не поднимался выше одного гола за игру в 4 из 5 встреч.
«Чжэцзян Профешионал»
Новичок Суперлиги расположился на 6 строчке таблицы. У него 26 набранных очков в 15 сыгранных турах.
На данный момент команда идет на серии без поражений. Текущая форма за 5 матчей — это 3 победы и две ничьи. Если в этот раз гости снова выиграют, то они одержат третью победу подряд.
Ранее «Чжэцзян» разгромил «Хэбэй» и «ФК Гуанчжоу». Оба матча закончились с одинаковым счетом 3:0.
«Гринтаун» сыграли вничью в 3 из 4 матчей на выезде, но при этом не проиграли ни в одном из пяти гостевых выступлений.
Прогноз и ставка
Согласно котировкам букмекеров, фаворитом является «Чжэцзян» — 2.90 и 2.39 соответственно.
Гости набрали хорошую форму и неплохо себя чувствуют в выездных матчах. Их результативность более стабильная и высокая.
Вполне вероятно, что новичок Суперлиги одержит победу. Рекомендуется поставить именно на это.