В матче 16 тура регулярного турнира китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» примет «Чжэцзян Профшионал». Поединок состоится 6 сентября в 14:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Чжэцзян Профешионал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Дворцовые стражники» после 15 матчей в Суперлиге занимают 9 место в таблице. За этот период команда набрала 6 побед, 5 поражений и 4 ничьи — 22 очка.

В последних трех матчах турнира «Бэйцзин Гоань» набрал 6 очков. Коллектив разгромил «Ухань» (4:1) и обыграл «Гуанчжоу Сити» (1:0). В последнем туре было поражение от «Шеньхуа» со счетом 0:2.

Домашняя серия хозяев испортилась. Они смогли выиграть только одну встречу из четырех, забив всего один мяч.

Все прогнозы на футбол

Стоит также добавить, что тотал команды не поднимался выше одного гола за игру в 4 из 5 встреч.

«Чжэцзян Профешионал»

Новичок Суперлиги расположился на 6 строчке таблицы. У него 26 набранных очков в 15 сыгранных турах.

На данный момент команда идет на серии без поражений. Текущая форма за 5 матчей — это 3 победы и две ничьи. Если в этот раз гости снова выиграют, то они одержат третью победу подряд.

Ранее «Чжэцзян» разгромил «Хэбэй» и «ФК Гуанчжоу». Оба матча закончились с одинаковым счетом 3:0.

«Гринтаун» сыграли вничью в 3 из 4 матчей на выезде, но при этом не проиграли ни в одном из пяти гостевых выступлений.

Прогноз и ставка

Согласно котировкам букмекеров, фаворитом является «Чжэцзян» — 2.90 и 2.39 соответственно.

Гости набрали хорошую форму и неплохо себя чувствуют в выездных матчах. Их результативность более стабильная и высокая.

Вполне вероятно, что новичок Суперлиги одержит победу. Рекомендуется поставить именно на это.