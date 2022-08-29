«Чонбук Хендай Моторс»
Эта команда находится на 2 месте в таблице чемпионата. Причем отставание от лидера весьма серьезное — 9 очков.
В минувшем туре своего чемпионата команда уступила. Причем поражение от Инчхон Юнайтед« вышло неприятным (3:1).
При этом "Чонбук Хендай Моторс" вылетел из азиатской Лиги чемпионов. В серии пенальти команда уступила японской "Урава Ред".
"Чонбук Хендай Моторс" наверняка сыграет в привычном ключе. Правда, с некоторой оглядкой на силу оппонента.
"Похан Стилерс"
В чемпионате эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 3 место особо не радует болельщиков клуба.
Да и оборона команды не радует особой непроходимостью. В 27 матчах пропущено уже 28 мячей.
В предыдущем раунде "Похан Стилерс" добыл лишь один пункт. Дома команда не смогла одолеть "Инчхон Юнайтед" (1:1).
В этом поединке "Похан Стилерс" наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, из последних очных поединков команда лишь дважды обыграла "Чонбук Хендай Моторс".
Прогноз и ставка
На победу "Чонбук Хендай Моторс" в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу "Похан Стилерс" — за 2.75.
"Чонбук Хендай Моторс" свои победы добывает с заметной натугой.
"Похан Стилерс"
Фактор своего поля предопределит итоговый успех "Чонбук Хендай Моторс". Наши прогноз и ставка — Победа "Чонбук Хендай Моторс" с коэффициентом 2.60.