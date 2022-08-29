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    «Чонбук Хендай Моторс» добудет три очка

    «Чонбук Хендай Моторс» — «Похан Стилерс». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, К-Лига, 29 августа 2022 года

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    «Чонбук Хендай Моторс»
    «Чонбук Хендай Моторс» сыграет на своем поле с «Похан Стилерс» в рамках 23-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 29 августа, начало — в 13:00 мск. «Чонбук Хендай Моторс» — «Похан Стилерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 29 Августа 2022 года

    «Чонбук Хендай Моторс»

    Эта команда находится на 2 месте в таблице чемпионата. Причем отставание от лидера весьма серьезное — 9 очков.

    В минувшем туре своего чемпионата команда уступила. Причем поражение от Инчхон Юнайтед« вышло неприятным (3:1).

    При этом "Чонбук Хендай Моторс" вылетел из азиатской Лиги чемпионов. В серии пенальти команда уступила японской "Урава Ред".

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    "Чонбук Хендай Моторс" наверняка сыграет в привычном ключе. Правда, с некоторой оглядкой на силу оппонента.

    "Похан Стилерс"

    В чемпионате эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 3 место особо не радует болельщиков клуба.

    Да и оборона команды не радует особой непроходимостью. В 27 матчах пропущено уже 28 мячей.

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    • В предыдущем раунде "Похан Стилерс" добыл лишь один пункт. Дома команда не смогла одолеть "Инчхон Юнайтед" (1:1).

    В этом поединке "Похан Стилерс" наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, из последних очных поединков команда лишь дважды обыграла "Чонбук Хендай Моторс".

    Прогноз и ставка

    На победу "Чонбук Хендай Моторс" в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу "Похан Стилерс" — за 2.75.

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    "Чонбук Хендай Моторс" свои победы добывает с заметной натугой.

    "Похан Стилерс" имеет проблемы с обороной.

    Фактор своего поля предопределит итоговый успех "Чонбук Хендай Моторс". Наши прогноз и ставка — Победа "Чонбук Хендай Моторс" с коэффициентом 2.60.

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    «Чонбук Хендай Моторс» — «Похан Стилерс»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. «Чонбук Хендай Моторс» добудет три очка
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