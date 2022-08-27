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    Одержит ли «Севилья» первую победу в новом сезоне?

    «Альмерия» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Испании, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Севилья»
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    «Севилья» занимает 12 позицию
    «Альмерия» на своем поле сыграет против «Севильи» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 27 августа, начало — 23:00 (мск). «Альмерия» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Августа 2022 года
    Альмерия
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    •  Альмерия 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Альмерия»

    «Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.

    Причем команда вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).

    Коэффициенты матча Альмерия — Севилья

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    Во втором туре коллектив набрал свой первый балл в новом сезоне испанского первенства, сыграв вничью с «Эльче» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Клуб занимает 13 позицию в таблице. В последних четырех поединках, с учетом товарищеских встреч, он одержал одну победу.

    «Севилья»

    В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы несколько неожиданно проиграли на выезде «Осасуне» (1:2).

    Во втором туре «Севилья» снова не выиграла, хотя и не проиграла, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1). Она занимает 12 строку.

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  • 23/08/2022

    • Команда завершила прошлый чемпионат Испании на четвертом месте, благодаря чему снова получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.

    Летом «Севилья» потеряла несколько важных игроков, но при этом смогла неплохо заработать. При этом состав команды пополнили Иско, Маркао из «Галатасарая» и Алекс Теллес.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

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    «Альмерия» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Севилья» первую победу в новом сезоне?
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