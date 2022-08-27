«Альмерия» на своем поле сыграет против «Севильи» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 27 августа, начало — 23:00 (мск). «Альмерия» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.

Причем команда вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).

Коэффициенты матча Альмерия — Севилья 1 3.60 X 3.20 2 2.20 Ставка

Во втором туре коллектив набрал свой первый балл в новом сезоне испанского первенства, сыграв вничью с «Эльче» (1:1).

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Клуб занимает 13 позицию в таблице. В последних четырех поединках, с учетом товарищеских встреч, он одержал одну победу.

«Севилья»

В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы несколько неожиданно проиграли на выезде «Осасуне» (1:2).

Во втором туре «Севилья» снова не выиграла, хотя и не проиграла, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1). Она занимает 12 строку.

Команда завершила прошлый чемпионат Испании на четвертом месте, благодаря чему снова получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Летом «Севилья» потеряла несколько важных игроков, но при этом смогла неплохо заработать. При этом состав команды пополнили Иско, Маркао из «Галатасарая» и Алекс Теллес.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.