«Альмерия»
«Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.
Причем команда вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).
Коэффициенты матча Альмерия — Севилья
Во втором туре коллектив набрал свой первый балл в новом сезоне испанского первенства, сыграв вничью с «Эльче» (1:1).
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Клуб занимает 13 позицию в таблице. В последних четырех поединках, с учетом товарищеских встреч, он одержал одну победу.
«Севилья»
В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы несколько неожиданно проиграли на выезде «Осасуне» (1:2).
Во втором туре «Севилья» снова не выиграла, хотя и не проиграла, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1). Она занимает 12 строку.
Команда завершила прошлый чемпионат Испании на четвертом месте, благодаря чему снова получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.
Летом «Севилья» потеряла несколько важных игроков, но при этом смогла неплохо заработать. При этом состав команды пополнили Иско, Маркао из «Галатасарая» и Алекс Теллес.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.