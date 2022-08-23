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    Ла Лига: Итоги 2-го тура

    Чемпионат Испании набирает ход. Команды Примеры провели по второму официальному матчу в сезоне. Турнирная таблица Ла Лиги только формируется

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    «Вильярреал» — лидер чемпионата Испании
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    «Вильярреал» — лидер чемпионата Испании
    Две победы на старте сезона одержали 4 команды. В топе чемпион Испании — «Реал». Первую победу в Ла Лиге одержала «Барселона». Без очков «Кадис» и «Хетафе».

    Старт галактикос

    Действующий победитель Примеры идет в испанском чемпионате без очковых потерь. Мадридский «Реал» одержал вторую победу. На этот раз королевский клуб переиграл «Сельту» (4:1).

    В составе «сливочных» отличились Карим Бензема — с пенальти, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В 1-м туре «Реал» смог выиграть у дебютанта Ла Лиги — «Альмерии» (2:1). «Галактикос» набрали 6 очков — 100% результат. С такими же показателями подошли еще 3 клуба: «Вильярреал», «Бетис» и «Осасуна».

    В квартете сильнейших «Реал» занимает промежуточное 2 место. Мадридцы уступают «Вильярреалу» лишь по дополнительным показателям, а именно по ранице забитых и пропущенных мячей: У «Вильярреала» — плюс 5; у «Реала» — плюс 4.

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    • К слову «Вильярреал» в этом розыгрыше Примеры ещё не пропускал. Во 2-м туре «жёлтая субмарина» обыграла новичка испанского первенства — «Вальядолид» (3:0), а в 1-м была одержана победа над «Атлетико» из Мадрида (2:0).

    Каталонский успех

    Первую победу в новом сезоне одержала «Барселона». Серебряный призёр Ла Лиги в гостях нанёс крупное поражение «Реал Сосьедаду» (4:1).

    За каталонский клуб отличились Усман Дембеле и Ансу Фати. Плюс дубль оформил Роберт Левандовский.

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    В стартовом туре испанского первенства «Барселона» не смогла сломить сопротивление «Райо Вальекано» (0:0). В турнирной таблице «сине-гранатовые» делят 5 место с командами «Атлетик» Бильбао и «Райо Вальекано». Эти клубы набрали по 4 балла.

    Тур дебютантов

    2-й игровой день себе в актив могут занести дебютанты Ла Лиги. Если в стартовом туре новички дружно проиграли, то сейчас они смогли набрать первые очки в чемпионате.

    Особенно отметим результативную игру «Жироны». После поражения от «Валенсии» (0:1), команда смогла одержать первую победу в чемпионате. «Жирона» в домашних стенах переиграла «Хетафе» (3:1).

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    • Остальные дебютанты завоевали по 1 очку. «Вальядолид» сыграл вничью с «Севильей». А «Альмерия» разошлась миром с «Эльче». В обоих матчах была зафиксирована ничья (1:1).

    Что дальше?

    Матчи 3-го тура Примеры пройдут с 26 по 29 августа. Чемпион Испании — «Реал» отправится в гости к «Эспаньолу», а «Барселона» дома сразится с «Вальядолидом».

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    Бронзовый призёр Ла Лиги «Атлетико» — свою игру проведёт на выезде против «Валенсии».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Кадис» попытается набрать первые очки в противостоянии с «Атлетиком» из Бильбао. А «Хетафе» нацелен переиграть лидера чемпионата — «Вильярреал».

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