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    Ла Лига: Итоги 1-го тура

    Примера. Сезон 2022/2023. Клубы Ла Лиги открыли новый розыгрыш испанского чемпионата

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    «Альмерия» — «Реал». Чемпионат Испании
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    «Альмерия» — «Реал». Чемпионат Испании
    Клубы испанского чемпионата провели первые официальные матчи нового футбольного сезона. Чемпион «Реал» набрал полноценные 3 очка, «Барселона» и «Севилья» потеряли баллы в матчах с соперниками ниже классом. А дебютанты Примеры начали сезон с поражения.

    Победа чемпиона

    Успешно новый сезон в чемпионате Испании начал мадридский «Реал». Чемпион страны стартовал с победы в Ла Лиге. В 1-м туре королевский клуб смог обыграть дебютанта «Альмерию».

    Игра для галактикос прошла на выезде. Счёт в матче открыл новичок Примеры. На 6-й минуте за «Альмерию» гол забил Ларжи Рамазани.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» смог ответить лишь во второй половине встречи. На 61-й минуте равновесие на табло восстановил Лукас.

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    Первая осечка конкурентов

    Серебряный призер минувшего сезона дал маху в стартовой игре чемпионата Испании. «Барселона» дома сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

    К потере двух очков каталонский клуб лишился и одного из ключевых футболистов своего состава. Серхио Бускетс был удалён с поля на 93-й минуте встречи. Матч 2-го тура против «Реал Сосьедада» опорный полузащитник «сине-гранатовых» пропустит.

    Серхио Бускетс. Из-за дисквалификации пропустит следующий матч Примеры
    globallookpress.com

    А вот «Севилья» потерпела поражение от «Осасуны» (1:2). Хотя по ходу матча счет был равный вплоть до 74-й минуты встречи, пока судья не указал на точку. Аймар Орос реализовал пенальти и отправил «андалусийцев» в нокаут.

    Остальные команды из числа потенциальных конкурентов «Реала» свои матчи выиграли. «Атлетико» в гостях рагромило «Хетафе» (3:0). «Бетис» с аналогичным счётом взял вверх над «Эльче». А «Реал Сосьедад» добился минимального успеха над «Кадисом» (1:0).

    Старт новичков

    Дебютанты Ла Лиги неудачно начали новый сезон. «Альмерия» проиграла «Реалу» (1:2).
    «Вальядолид» дома потерпел крупное поражени от «Вильярреала» (0:3). «Жирона» умудрилась уступить «Валенсии» (0:1).

    Что дальше?

    В расписании 2-го тура чемпионата Испании центральных матчей нет. Чемпион «Реал» отправится в гости к «Эльче».

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    «Барселона» попытает счастья, чтобы одержать первую победу в сезоне в гостевом поединке против «Реал Сосьедад».

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    • Первые очки в своих играх постараются набрать и новички Примеры:

    «Севилья» — «Вальядолид» 19 августа;

    «Эльче» — «Альмерия» 22 августа;

    «Жирона» — «Хетафе» 22 августа.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Ну а яркую афишу с участием Топ-клубов Испании мы увидим в 4-м туре. «Севилья» примет «Барселону». Встреча состоится 3 сентября.

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