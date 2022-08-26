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    «Шеффилд Юнайтед» одержит очередную победу?

    «Лутон» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Матч 6 тура Чемпионшипа между «Лутоном» и «Шеффиолд Юнайтед» состоится 26 декабря в 22:00 мск. «Лутон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Августа 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 22:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Лутон»

    За 5 туров «Лутон» одержал одну победу. Было это в прошлом туре, когда команда обыграла на выезде «Суонси» со счетом 2:0.

    Положительный результат позволил хозяевам прервать неудачную серию, в рамках которой они потерпели два сухих поражения, уступив «Бристолю» 0:2 и «Престону» 0:1.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Шеффилд Юнайтед

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Отметим, что «шляпники» также проиграли в матче ранней стадии Кубка лиги. Они не смогли пройти «Ньюпорт», проиграв 2:3.

    Все прогнозы на футбол

    За прошедшие 6 матчей текущего сезона «Лутон» одержал только одну победу. В таблице команда занимает 19 место.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» возглавляют турнирную таблицу, имея 10 очков на счету. В турнире команда не проигрывает 4 тура, три из которых закончились для нее с положительным результатом.

    В последних матчах Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Сандерленд» 2:1 и разгромил «Блэкберн» 3:0.

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    • Еще одну победу гости одержали в матче с «Миллуоллом» (2:0). Помимо этого было поражение в Кубке лиги от «Вест Бромвича» (0:1) и ничья с «Мидлсбро» (2:2).

    В последних четырех матчах Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» забивал не менее двух голов.

    Прогноз и ставка

    Лидер турнирной таблице является фаворитом у букмекеров3.05 на победу хозяев и 2.38 на победу гостей.

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    «Клинки» имеют хорошую беспроигрышную серию в турнире и уже успели разжиться тремя победами. «Лутон» такими результатами похвастаться не может.

    Кроме того, «Шеффилд» не проигрывал «Лутону» в последних двух матчах, отыграв на ноль. Рекомендуемая ставка — победа «Шеффилд Юнайтед».

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    «Лутон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Юнайтед» одержит очередную победу?
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