«Лутон»
За 5 туров «Лутон» одержал одну победу. Было это в прошлом туре, когда команда обыграла на выезде «Суонси» со счетом 2:0.
Положительный результат позволил хозяевам прервать неудачную серию, в рамках которой они потерпели два сухих поражения, уступив «Бристолю» 0:2 и «Престону» 0:1.
Коэффициенты матча Лутон Таун — Шеффилд Юнайтед
Отметим, что «шляпники» также проиграли в матче ранней стадии Кубка лиги. Они не смогли пройти «Ньюпорт», проиграв 2:3.
За прошедшие 6 матчей текущего сезона «Лутон» одержал только одну победу. В таблице команда занимает 19 место.
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» возглавляют турнирную таблицу, имея 10 очков на счету. В турнире команда не проигрывает 4 тура, три из которых закончились для нее с положительным результатом.
В последних матчах Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Сандерленд» 2:1 и разгромил «Блэкберн» 3:0.
Еще одну победу гости одержали в матче с «Миллуоллом» (2:0). Помимо этого было поражение в Кубке лиги от «Вест Бромвича» (0:1) и ничья с «Мидлсбро» (2:2).
В последних четырех матчах Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» забивал не менее двух голов.
Прогноз и ставка
Лидер турнирной таблице является фаворитом у букмекеров — 3.05 на победу хозяев и 2.38 на победу гостей.
«Клинки» имеют хорошую беспроигрышную серию в турнире и уже успели разжиться тремя победами. «Лутон» такими результатами похвастаться не может.
Кроме того, «Шеффилд» не проигрывал «Лутону» в последних двух матчах, отыграв на ноль. Рекомендуемая ставка — победа «Шеффилд Юнайтед».