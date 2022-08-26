В пятницу, 26 августа, пройдет стартовый матч 7-го тура РПЛ между «Сочи» и «Химками». Встреча на арене «Фишт» в Сочи начнется в 20:00 (мск). «Сочи» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В новом сезоне РПЛ «Сочи» под руководством Вадима Гаранина и Александра Точилина стартовал выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступил на выезде ЦСКА (0:3).

Затем южане дома с одинаковым счетом 2:1 обыграли сначала «Ахмат», а потом «Пари НН». Три гола в этих матчах забил Кристиан Нобоа (два из них — с пенальти).

Коэффициенты матча Сочи — Химки 1 1.60 X 4.20 2 5.20 Ставка

Выезд в гости к «Спартаку» закончился разгромом со счетом 0:3, а в последнем туре «Сочи» в гостевом матче с «Ростовом» вел 2:0, но на последних минутах дважды пропустил — 2:2.

Все прогнозы на РПЛ

С 10 очками после 6 туров сочинский клуб идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 9-11, Кристиан Нобоа забил 4 гола.

«Химки»

Подмосковный клуб начал сезон с ничьей в домашнем матче с «Зенитом» (1:1). Затем «Химки» дома разгромили «Пари НН» (3:0) и на выезде уступили «Ростову» (0:1).

В 4-м туре химчане взяли верх над «Торпедо» (3:1) после чего, неожиданно для всех, клуб отправил в отставку главного тренера Сергея Юрана.

Его сменил Николай Писарев, по руководством которого подмосковная команда на своем поле уступила«Ахмату» (1:3) и крупно проиграла «Локомотиву» (0:3).

Календарь и таблица РПЛ

С 7 очками после 6 туров «Химки» идут на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-9, 3 мяча на счету Долгова.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Химок» — 5.00.

В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Химках, а на «Фиште» хозяева победили со счетом 3:0. В межсезонье команды сгоняли товарняк со счетом 0:0.

В последних 5 официальных очных встречах «Сочи» два раза победил и трижды сыграл вничью. Последний раз «Химки» побеждали еще в 2015 году. Прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч .