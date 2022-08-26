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    «Химки» вернут «Сочи» на победный путь

    «Сочи» — «Химки». Ставка (к. 1.96) и прогноз на РПЛ 26 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Химки»
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    «Сочи»
    В пятницу, 26 августа, пройдет стартовый матч 7-го тура РПЛ между «Сочи» и «Химками». Встреча на арене «Фишт» в Сочи начнется в 20:00 (мск). «Сочи» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2022 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 20:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Сочи»

    В новом сезоне РПЛ «Сочи» под руководством Вадима Гаранина и Александра Точилина стартовал выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступил на выезде ЦСКА (0:3).

    Затем южане дома с одинаковым счетом 2:1 обыграли сначала «Ахмат», а потом «Пари НН». Три гола в этих матчах забил Кристиан Нобоа (два из них — с пенальти).

    Коэффициенты матча Сочи — Химки

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    Выезд в гости к «Спартаку» закончился разгромом со счетом 0:3, а в последнем туре «Сочи» в гостевом матче с «Ростовом» вел 2:0, но на последних минутах дважды пропустил — 2:2.

    Все прогнозы на РПЛ

    С 10 очками после 6 туров сочинский клуб идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 9-11, Кристиан Нобоа забил 4 гола.

    «Химки»

    Подмосковный клуб начал сезон с ничьей в домашнем матче с «Зенитом» (1:1). Затем «Химки» дома разгромили «Пари НН» (3:0) и на выезде уступили «Ростову» (0:1).

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    • В 4-м туре химчане взяли верх над «Торпедо» (3:1) после чего, неожиданно для всех, клуб отправил в отставку главного тренера Сергея Юрана.

    Его сменил Николай Писарев, по руководством которого подмосковная команда на своем поле уступила«Ахмату» (1:3) и крупно проиграла «Локомотиву» (0:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 7 очками после 6 туров «Химки» идут на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-9, 3 мяча на счету Долгова.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Химок» — 5.00.

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    В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Химках, а на «Фиште» хозяева победили со счетом 3:0. В межсезонье команды сгоняли товарняк со счетом 0:0.

    В последних 5 официальных очных встречах «Сочи» два раза победил и трижды сыграл вничью. Последний раз «Химки» побеждали еще в 2015 году. Прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.79 и ТБ 2,5 за 1.76.

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    «Сочи» — «Химки»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. «Химки» вернут «Сочи» на победный путь
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