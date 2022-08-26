Матч 4 тура чемпионата Франции (Лига 1) между «Аяччо» и «Лиллем» состоится 26 августа на стадионе «Франсуа Коти». Начало в 22:00 мск. «Аяччо» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аяччо»

Новичок Лиги 1 набрал только одно очко за 3 тура. В первом домашнем матче сезона команда сыграла по нулям с «Лансом».

Стартовал «Аяччо» выездным поражением от «Лиона». Хозяева проиграли с минимальным разрывом 1:2. С тем же счетом «горожане» уступили на выезде «Ренну».

Коэффициенты матча Аяччо — Лилль 1 3.30 X 3.25 2 2.25 Ставка

В прошлом сезоне, выступая в Лиге 2, команда набрала 75 очков, которых не хватило на победу в турнире, а лишь на второе место.

Все прогнозы на Лигу 1

На своем поле «Аяччо» не проигрывает на протяжении шести матчей. В Лиге 2 клуб показал второй результат по домашним выступлениям, выиграв 13 из 19 поединков.

«Лилль»

К этому поединку «Лилль» подходит с плохим настроением, так как в прошлом туре команда проиграла с крупным счетом ПСЖ. Она уступила 1:7.

При этом все у гостей начиналось нормально. Они разгромили «Осер» 4:1, после чего сыграли вничью с действующим обладателем Кубка Франции (1:1).

«Лилль» имеет неважную серию матчей на выезде в этом турнире. В пяти поединках команда одержала только одну победу.

В прошлом сезоне «доги» заняли 10 место в турнире, набрав 55 очков. Также команда дошла до 1/8 финала Лиги конференций.

Прогноз и ставка

Перевес по коэффициентам на стороне гостей — 3.25 против 2.30. Ставка на ничью дается букмекерами за 3.25.

Новичок не выиграл ни одного матча после возвращения в лигу. «Лилль» же будет очень заинтересован в трех очках в свете крупного поражения от ПСЖ.

Скорее всего, «доги» смогут собраться и добыть вторую победу в новом сезоне. Она позволит им подняться по таблице и улучшить разницу голов.