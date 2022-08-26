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    «Лилль» исправится после разгрома от ПСЖ?

    «Аяччо» — «Лилль». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аяччо» — «Лилль»
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    Хонатан Бамба
    Матч 4 тура чемпионата Франции (Лига 1) между «Аяччо» и «Лиллем» состоится 26 августа на стадионе «Франсуа Коти». Начало в 22:00 мск. «Аяччо» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Августа 2022 года
    Аяччо
  • Франция. Лига 1
    •  Аяччо 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Аяччо»

    Новичок Лиги 1 набрал только одно очко за 3 тура. В первом домашнем матче сезона команда сыграла по нулям с «Лансом».

    Стартовал «Аяччо» выездным поражением от «Лиона». Хозяева проиграли с минимальным разрывом 1:2. С тем же счетом «горожане» уступили на выезде «Ренну».

    Коэффициенты матча Аяччо — Лилль

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    В прошлом сезоне, выступая в Лиге 2, команда набрала 75 очков, которых не хватило на победу в турнире, а лишь на второе место.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На своем поле «Аяччо» не проигрывает на протяжении шести матчей. В Лиге 2 клуб показал второй результат по домашним выступлениям, выиграв 13 из 19 поединков.

    «Лилль»

    К этому поединку «Лилль» подходит с плохим настроением, так как в прошлом туре команда проиграла с крупным счетом ПСЖ. Она уступила 1:7.

    При этом все у гостей начиналось нормально. Они разгромили «Осер» 4:1, после чего сыграли вничью с действующим обладателем Кубка Франции (1:1).

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  • 23/08/2022

    • «Лилль» имеет неважную серию матчей на выезде в этом турнире. В пяти поединках команда одержала только одну победу.

    В прошлом сезоне «доги» заняли 10 место в турнире, набрав 55 очков. Также команда дошла до 1/8 финала Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    Перевес по коэффициентам на стороне гостей — 3.25 против 2.30. Ставка на ничью дается букмекерами за 3.25.

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    Новичок не выиграл ни одного матча после возвращения в лигу. «Лилль» же будет очень заинтересован в трех очках в свете крупного поражения от ПСЖ.

    Скорее всего, «доги» смогут собраться и добыть вторую победу в новом сезоне. Она позволит им подняться по таблице и улучшить разницу голов.

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    «Аяччо» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» исправится после разгрома от ПСЖ?
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