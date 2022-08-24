«ФК Гуанчжоу» на своем поле сыграют против «Далянь Про» в рамках 13-го тура чемпионата Китая. Матч состоится 24 августа, начало — 14:30 (мск). «ФК Гуанчжоу» — «Далянь Про»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ФК Гуанчжоу»

«Красные» в нынешнем сезоне показываю плохие результаты и после 13-ти сыгранных туров занимают 16-е место в турнирной таблице набрав всего 9 очков. Команда забила своим соперникам всего 10 голов, а в свои ворота пропустила — 21.

В прошлом туре «ФК Гуанчжоу» смог добыть разгромную победу над «Шеньчжэньем» на свое поле, обыграв соперника со счетом 4:1. «Красные» забили по два гола в первом и втором таймах.

А до этого два тура подряд «ФК Гуанчжоу» проигрывал таким соперникам как «Чэнду» со счетом 1:2 и «Цанчжоу» со счетом 2:0. Стоит заметить, что от обеих команд «красные» пропускали все голы во втором тайме.

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«ФК Гуанчжоу» не проигрывал нынешнему сопернику в последних 5-ти очных встречах, 1 раз сыграв вничью, а в остальных матчах победив.

«Далянь Про»

«Сине-белые» не далеко ушли от нынешнего оппонента и занимают 14-е место в турнирной таблице после 12-ти сыгранных матчей и при этом набрав 11 очков. Эта команда смогла забить 13 голов, а пропустила — 20.

Последний тур Суперлиги Китая для «Даляня Про» так же прошел успешно и команда смогла победить такого соперника как «Цанчжоу» со счетом 2:0, забив два гола в первом тайме.

За тур до этого «сине-белые» не определили сильнейшего с «Шанхаем Порт», обменявшись голами команды разошлись ничьей со счетом 1:1. А ранее, «Далянь Про» терпел поражения два тура подряд в матчах против «Чжэцзян Профешионал» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (1:3).

Во всех очных встречах, когда «Далянь Про» играл на выезде против «ФК Гуанчжоу», «сине-белые» потерпели поражения в каждом матче (их было 7).

Прогноз и ставка

На победу «ФК Гуанчжоу» в этом матче можно поставить за 3.01, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Даляня Про» — за 2.48.

Прогноз - Обе команды находятся в нестабильной форме и показывают невнушительные результаты. Но «Далянь Про» всегда был очень удобным соперником для «ФК Гуанчжоу», который любит побеждать «сине-белых», что и сделает в этом матче.

Ставка - «ФК Гуанчжоу» победа за 3.01.