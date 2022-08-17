Матч 4 тура между «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерлендом» состоится 17 августа в 22:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

После трех туров «клинки» имеют в своем активе 4 набранных очка, с которыми занимают 9 место в турнирной таблице.

Сезона команда начала с поражения от «Уотфорда» со счетом 0:1. После этого «Шеффилд Юнайтед» на своем поле разобрался с «Миллуоллом». Хозяева забили 2 мяча, не пропустив при этом в ответ.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Сандерленд 1 1.75 X 3.65 2 4.90 Ставка

Последний результат в турнире — это ничья с «Мидлсбро». Поединок с «Боро» завершился результативной ничьей 2:2.

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Также коллектив сыграл поединок в Кубке лиги. Турнир «горожане» покинули, минимально проиграв «Вест Бромвичу».

«Сандерленд»

«Кошки» имеют на один балл больше и при этом занимают 6 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. В их активе две ничьи и победа.

«Сандерленд» набрал 3 пункта в матче против «Бристоль Сити», который завершился со счетом 3:2. До этого на своем поле команда сыграла вничью с «Ковентри» со счетом 1:1.

В последнем матч гости разошлись ничьей с КПР. «Кошки» обменялись с соперником двумя голами. В связи с этим «Сандерленд» является самой пропускающей командой топ-5 Чемпионшипа.

Кубок лиги «Сандерленд» тоже покинул. На ранней стадии он проиграл «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры выставили на команды такие котировки: 1.77 на «Шеффилд Юнайтед» и 4.60 на «Сандерленд».

«Шеффилд» будет играть дома, где он одержал уверенную победу над неслабым «Миллуоллом». «Сандерленд» тоже умеет забивать. Клуб имеет 6 забитых, что является наивысшим показателем. При этом «кошки» и сами немало пропускают

В связи с этим, рекомендуется поставить на тотал больше 2.5, коэффициент на который составляет 2.02.