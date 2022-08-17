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    «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» устроят размен?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»
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    Росс Стюарт
    Матч 4 тура между «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерлендом» состоится 17 августа в 22:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Августа 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:00 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
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    «Шеффилд Юнайтед»

    После трех туров «клинки» имеют в своем активе 4 набранных очка, с которыми занимают 9 место в турнирной таблице.

    Сезона команда начала с поражения от «Уотфорда» со счетом 0:1. После этого «Шеффилд Юнайтед» на своем поле разобрался с «Миллуоллом». Хозяева забили 2 мяча, не пропустив при этом в ответ.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Сандерленд

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    Последний результат в турнире — это ничья с «Мидлсбро». Поединок с «Боро» завершился результативной ничьей 2:2.

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    Также коллектив сыграл поединок в Кубке лиги. Турнир «горожане» покинули, минимально проиграв «Вест Бромвичу».

    «Сандерленд»

    «Кошки» имеют на один балл больше и при этом занимают 6 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. В их активе две ничьи и победа.

    «Сандерленд» набрал 3 пункта в матче против «Бристоль Сити», который завершился со счетом 3:2. До этого на своем поле команда сыграла вничью с «Ковентри» со счетом 1:1.

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    • В последнем матч гости разошлись ничьей с КПР. «Кошки» обменялись с соперником двумя голами. В связи с этим «Сандерленд» является самой пропускающей командой топ-5 Чемпионшипа.

    Кубок лиги «Сандерленд» тоже покинул. На ранней стадии он проиграл «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры выставили на команды такие котировки: 1.77 на «Шеффилд Юнайтед» и 4.60 на «Сандерленд».

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    «Шеффилд» будет играть дома, где он одержал уверенную победу над неслабым «Миллуоллом». «Сандерленд» тоже умеет забивать. Клуб имеет 6 забитых, что является наивысшим показателем. При этом «кошки» и сами немало пропускают

    В связи с этим, рекомендуется поставить на тотал больше 2.5, коэффициент на который составляет 2.02.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» устроят размен?
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