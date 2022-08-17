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    Дальше проследует «Чертаново»

    2DROTS — «Чертаново». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, БЕТСИТИ Кубок России, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на 2DROTS — «Чертаново»
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    «Чертаново»
    2DROTS сыграет на своем поле с «Чертаново» в рамках 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России. Матч пройдет 17 августа, начало — в 13:00 мск. 2DROTS — «Чертаново»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    2DROTS

    Эта команда давно известна на просторах аматорского футбола, и теперь получила шанс проявить себя на профессиональном уровне.

    2DROTS вполне способен дать бой представителю второй лиги, но, все же, уступает ему в классе.

    Наверняка команда будет действовать с оглядкой на свои тылы, но и в атаке вполне способна преуспеть.

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    2DROTS явно не планирует вылетать в первом же раунде. Да и по своему характеру команда явно не любит сдаваться.

    «Чертаново»

    Эта команда проводит неплохой старт сезона. «Чертаново» уже стартовал в первенстве, проведя 5 туров.

    На текущий момент «Чертаново» находится на 4 месте в своей группе. Причем от лидера отстает только по дополнительным показателям.

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    • В предыдущем туре «Чертаново» смогло добыть один пункт. Дома команда расписала мировую с вологодским «Динамо» (2:2).

    В этом поединке «Чертаново» наверняка будет решительно действовать в атаке. Да и вообще, команда смотрится монолитнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    На победу «Чертаново» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу 2DROTS — за 4.20.

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    2DROTS наверняка будет действовать вторым номером.

    «Чертаново» неплохо атакует.

    Гости смотрятся сильнее, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Чертаново» с коэффициентом 2.00.

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