2DROTS сыграет на своем поле с «Чертаново» в рамках 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России. Матч пройдет 17 августа, начало — в 13:00 мск. 2DROTS — «Чертаново»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

2DROTS

Эта команда давно известна на просторах аматорского футбола, и теперь получила шанс проявить себя на профессиональном уровне.

2DROTS вполне способен дать бой представителю второй лиги, но, все же, уступает ему в классе.

Наверняка команда будет действовать с оглядкой на свои тылы, но и в атаке вполне способна преуспеть.

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2DROTS явно не планирует вылетать в первом же раунде. Да и по своему характеру команда явно не любит сдаваться.

«Чертаново»

Эта команда проводит неплохой старт сезона. «Чертаново» уже стартовал в первенстве, проведя 5 туров.

На текущий момент «Чертаново» находится на 4 месте в своей группе. Причем от лидера отстает только по дополнительным показателям.

В предыдущем туре «Чертаново» смогло добыть один пункт. Дома команда расписала мировую с вологодским «Динамо» (2:2).

В этом поединке «Чертаново» наверняка будет решительно действовать в атаке. Да и вообще, команда смотрится монолитнее оппонента.

Прогноз и ставка

На победу «Чертаново» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу 2DROTS — за 4.20.

2DROTS наверняка будет действовать вторым номером.

«Чертаново» неплохо атакует .

Гости смотрятся сильнее, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Чертаново» с коэффициентом 2.00.