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    «Атлетик» обыграет «Мальорку» с крупным счетом?

    «Атлетик» — «Мальорка». Ставка (к. 2.06) и прогноз на чемпионат Испании 15 августа 2022 года

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    «Атлетик» в прошлом сезоне одержал 10 побед на своем поле
    «Атлетик» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 августа в Бильбао, начало — в 18:30 мск. «Атлетик» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Августа 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 18:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Атлетик»

    Главным летним событием в жизни «Атлетика» стало возвращение Эрнесто Вальверде. Именно с этим тренером баски в 2015 году выиграли Суперкубок Испании.

    На трансферном рынке «Атлетик», как обычно, был не очень заметен. В этом плане у клуба своя, давно проверенная стратегия — главное, сохранить текущий состав. И с этой задачей в клубе справились на пять с плюсом.

    Коэффициенты матча Атлетик — Мальорка

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
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    В шести товарищеских матчах «Атлетик» потерпел лишь одно поражение, проиграв в конце июля «английскому "Ньюкаслу".

    "Атлетик" в прошлом сезоне одержал 10 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений в 19-ти домашних матчах Ла Лиги.

    "Мальорка"

    "Мальорка" в прошлом сезоне лишь в последний момент спаслась от вылета в Сегунду. В заключительных трех турах клуб с Балеарских островов набрал семь очков.

    По сути, "Мальорка" остался в элитном дивизионе благодаря своевременной смене тренера. В конце марта команду возглавил опытный мексиканец Хавьер Агирре.

    Что касается изменений в составе, то, как и в случае с "Атлетиком", ничего заметного здесь не произошло. Скорее всего, "Мальорку" снова ждет непростая борьба за выживание.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В предыдущем чемпионате "Мальорка" потерпела 13 поражений, одержала три победы и трижды сыграла вничью в 19-ти гостевых матчах Ла Лиги.

    Прогноз и ставка

    На "Атлетик" в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу "Мальорки" — за 6.00.

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    В прошлом сезоне "Атлетик" обыграл "Мальорку" на своем поле, но уступил ей в гостях. И это еще одно подтверждение, что баски опасны, прежде всего, у себя дома.

    Скорее всего, в Бильбао "Атлетик" снова не отдаст "Мальорке" ни одного очка.

    Ставка — победа "Атлетика" + тотал больше 1,5 за 2.06.

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    «Атлетик» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетик» обыграет «Мальорку» с крупным счетом?
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