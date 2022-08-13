ПСЖ
Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.
Этим летом коллектив с новым тренером Кристофом Гальтье успел провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, и один официальный — против «Нанта» (4:0) в Суперкубке Франции.
В стартовом туре нового первенства Лиги 1 ПСЖ разгромил на выезде «Клермон» (5:0), где Месси оформил дубль.
Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 15-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 12 победных результатов (восемь — в последних играх) и три мировых исхода.
«Монпелье»
По итогам прошлой кампании «Монпелье» занял 13-ю позицию. Зону вылета команда опередила на 12 очков.
Провал коллектива олицетворяет безвыигрышная серия коллектива в конце прошлого розыгрыша чемпионата Франции в девять матчей при семи поражениях.
В стартовом туре нового первенства «Палладины» одержали долгожданную победу, одолев дома «Труа» (3:2).
Этот успех прервал безвыигрышную серию клуба во всех турнирах в 14 поединков, по ходу которой было только две ничьи.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07.
Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 11,00.
Наши прогноз и ставка — Месси забьет первый гол за 4,50.