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    Окажет ли «Монпелье» сопротивление ПСЖ?

    ПСЖ — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 4.50) на футбол, чемпионат Франции, 13 августа 2022 года

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    ПСЖ на своем поле сыграет против «Монпелье» в рамках второго тура Лиги 1. Матч состоится 13 августа, начало — 22:00 (мск). ПСЖ — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ПСЖ

    Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

    Этим летом коллектив с новым тренером Кристофом Гальтье успел провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, и один официальный — против «Нанта» (4:0) в Суперкубке Франции.

    В стартовом туре нового первенства Лиги 1 ПСЖ разгромил на выезде «Клермон» (5:0), где Месси оформил дубль.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 15-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 12 победных результатов (восемь — в последних играх) и три мировых исхода.

    «Монпелье»

    По итогам прошлой кампании «Монпелье» занял 13-ю позицию. Зону вылета команда опередила на 12 очков.

    Провал коллектива олицетворяет безвыигрышная серия коллектива в конце прошлого розыгрыша чемпионата Франции в девять матчей при семи поражениях.

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  • 08/08/2022

    • В стартовом туре нового первенства «Палладины» одержали долгожданную победу, одолев дома «Труа» (3:2).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию клуба во всех турнирах в 14 поединков, по ходу которой было только две ничьи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07.

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    Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 11,00.

    Наши прогноз и ставка — Месси забьет первый гол за 4,50.

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    ПСЖ — «Монпелье»: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Окажет ли «Монпелье» сопротивление ПСЖ?
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