ПСЖ на своем поле сыграет против «Монпелье» в рамках второго тура Лиги 1. Матч состоится 13 августа, начало — 22:00 (мск). ПСЖ — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

Этим летом коллектив с новым тренером Кристофом Гальтье успел провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, и один официальный — против «Нанта» (4:0) в Суперкубке Франции.

В стартовом туре нового первенства Лиги 1 ПСЖ разгромил на выезде «Клермон» (5:0), где Месси оформил дубль.

Все прогнозы на Лигу 1

Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 15-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 12 победных результатов (восемь — в последних играх) и три мировых исхода.

«Монпелье»

По итогам прошлой кампании «Монпелье» занял 13-ю позицию. Зону вылета команда опередила на 12 очков.

Провал коллектива олицетворяет безвыигрышная серия коллектива в конце прошлого розыгрыша чемпионата Франции в девять матчей при семи поражениях.

В стартовом туре нового первенства «Палладины» одержали долгожданную победу, одолев дома «Труа» (3:2).

Этот успех прервал безвыигрышную серию клуба во всех турнирах в 14 поединков, по ходу которой было только две ничьи.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07.

Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 11,00.

Наши прогноз и ставка — Месси забьет первый гол за 4,50.