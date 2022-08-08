Лига 1: Итоги 1-го тура

Чемпионат Франции начался как следует, без сюрпризов. Топ клубы Лиги 1 одержали победы в стартовом туре. Дебютанты пока входят в сезон — на троих команды набрали всего 1 очко.

Победы чемпиона и призёров

«Париж» начал сезон во французском чемпионате с гостевой победы над «Клермоном» (5:0). В составе победителей голы забили Неймар, Хакими, Корреа и Месси.

Причем Лео оформил дубль в концовке матча — на 80-й и 86-й минутах. Руководит командой в новом сезоне французский специалист Кристоф Галатье.

Месси globallookpress.com

Серебряный призёр — «Марсель» также стартовал в Лиге 1 с «виктории». Провансальцы на Велодроме разгромили «Реймс» (4:1).

У хозяев отличились Тавариш и Суарес — дублем. Плюс защитник «Реймса» Ваут Фас записал на свой счёт автогол.

Календарь и таблица Лиги 1

Решил не отставать от потенциальных конкурентов и «Монако». Бронзовые призёры в гостях одержали вверх над «Страсбургом» (2:1). За «монегасков» голы оформили Диатта и Диоп.

Ничья — редкость 1-го тура

Первый тур сложно назвать мирным. В 10 матчах вничью завершились лишь 2 игры. В остальных парах были выявлены победители.

Так «Монпелье» обыграл дома «Труа», а «Ланс» оказался сильнее «Бреста». В обоих играх был зафикисрован счёт 3:2.

«Лорьян» на выезде обыграл 4 команду французского первенства — «Ренн» (1:0). А поединок между клубами «Анже» и «Нант» завершился миром (0:0).

На троих — один балл

Дебютант Лиги 1 — «Тулуза». Команда завоевала первое очко в элите французского чемпионата. «Фиолетовые» сыграли вничью с «Ниццой» (1:1).

Тейс Даллинга, игрок «Тулузы» и автор гола в ворота «Ниццы» globallookpress.com

В прошлом сезоне «Тулуза» выиграла Лигу 2, набрав 79 очков: 23 победы, 10 ничьих и 5 поражений. В летнее межсезонье команда ударно провела ряд контрольных игр. Их было шесть: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Остальные два новичка потерпели первое поражение в новом сезоне. «Аяччо» уступило «Лиону» (1:2), а «Осер» проиграл «Лиллю» (1:4).

Интересный факт. «Осер» вернулся в элитный дивизион чемпионата Франции спустя 10 лет. В переходном матче «бургундцы» обыграли «Сент-Этьен» (общий счёт 2:2, 5:4 — победа «Осера» в серии пенальти).

Тур 2-й

Второй игровой день без ярких афиш. Главные сражения сезона ещё впереди. Например, битва «Парижа» и «Монако» состоится в 4-м туре 28 августа или «Париж» — «Марсель» — в 11-м туре — 16 октября.

А пока время тура 2-го. Фавориты Лиги 1 должны брать дежурные 3 очка в следующих поединках:

«Париж» — «Монпелье»;

«Монако» — «Ренн»;

«Брест» — «Марсель».

Все прогнозы на Лигу 1

Дебютанты французского чемпионата также могут рассчитывать на успех в своих матчах:

«Аяччо» — «Ланс»;

«Осер» — «Анже»;

«Труа» — «Тулуза».

Матчи 2-го тура Лиги 1 пройдут с 12-го по 14-е августа.