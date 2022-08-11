«Сент-Патрикс»
Эта команда выиграла первый поединок. Ирландцы на выезде добыли минимальную викторию.
А вот в своем чемпионате «Сент-Патрикс» выступает не столь ярко. На текущий момент команда находится на 4 месте в турнирной таблице.
До победы в Болгарии «Сент-Патрикс» вылетел из Кубка Ирландии. Команда дома уступила «Уотерфорд Юнайтед» (2:3).
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Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться сохранить гандикап. Однако ирландцы наверняка будут не только обороняться.
ЦСКА София
ЦСКА София неплохо начал чемпионат Болгарии. В 4 турах армейцы набрали 10 очков.
Результативность у ЦСКА София также неплохая. В 4 турах команда забила уже 10 мячей.
Отметим бразильцы Маурисио. В его активе уже 5 забитых мячей в чемпионате, хотя по амплуа он не чистый форвард.
Наверняка в этом поединке команда будет активно идти вперед. Нужно ведь отыграться за неудачу в Софии!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА София за 2.15, на ничью за 3.22, а на «Сент-Патрикс» — за 3.32.
«Сент-Патрикс» постарается сыграть на удержание своего преимущества.
ЦСКА София
Болгары выглядят сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА София с коэффициентом 2.15.