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    Софийский ЦСКА переиграет ирландцев

    «Сент-Патрикс» — ЦСКА София. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Юрген Маттей
    «Сент-Патрикс» сыграет на своем поле с ЦСКА София в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 11 августа, начало — в 21:45 мск. «Сент-Патрикс» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Сент-Патрикс
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сент-Патрикс 21:45 ЦСКА София ЦСКА София
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Сент-Патрикс»

    Эта команда выиграла первый поединок. Ирландцы на выезде добыли минимальную викторию.

    А вот в своем чемпионате «Сент-Патрикс» выступает не столь ярко. На текущий момент команда находится на 4 месте в турнирной таблице.

    До победы в Болгарии «Сент-Патрикс» вылетел из Кубка Ирландии. Команда дома уступила «Уотерфорд Юнайтед» (2:3).

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    Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться сохранить гандикап. Однако ирландцы наверняка будут не только обороняться.

    ЦСКА София

    ЦСКА София неплохо начал чемпионат Болгарии. В 4 турах армейцы набрали 10 очков.

    Результативность у ЦСКА София также неплохая. В 4 турах команда забила уже 10 мячей.

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    • Отметим бразильцы Маурисио. В его активе уже 5 забитых мячей в чемпионате, хотя по амплуа он не чистый форвард.

    Наверняка в этом поединке команда будет активно идти вперед. Нужно ведь отыграться за неудачу в Софии!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА София за 2.15, на ничью за 3.22, а на «Сент-Патрикс» — за 3.32.

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    «Сент-Патрикс» постарается сыграть на удержание своего преимущества.

    ЦСКА София будет активно атаковать.

    Болгары выглядят сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА София с коэффициентом 2.15.

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    «Сент-Патрикс» — ЦСКА София: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Софийский ЦСКА переиграет ирландцев
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