«Ростов»
«Сельмаши» неплохо начали сезон. Сразу со старта им попались «Динамо» и «Локомотив». С «бело-голубыми» они разошлись ничьей 1:1, а с «красно-зелеными» сыграли 2:2.
31 августа «Ростов» одержал первую победу. В рамках своего первого домашнего матча команда Валерия Карпина обыграла «Химки» благодаря голу Николая Комличенко.
Коэффициенты матча Ростов — Оренбург
На данный момент хозяева занимают в таблице 6 место, имея 5 набранных очков.
Отметим, что «Ростов» выиграл 5 домашних матчей в чемпионате России.
«Оренбург»
Гости не могут похвастаться стабильностью. У них два поражения в трех турах и достаточно много пропущенных голов.
В первом туре команда пропустила 4 мяча от «Крыльев Советов» и уступила 2:4, хотя и доставила самарцам немало проблем.
23 июля «Оренбург» одержал первую победу в РПЛ после возвращения. У себя дома он разгромил «Урал» со счетом 4:0. Но в следующем же туре «горожане» крупно проиграли «Спартаку» (1:4).
С шестью очками «Оренбург» идет на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.
Прогноз и ставка
Ожидаемо «Ростов» — фаворит встречи. На него букмекеры дают 1.85. На победу «Оренбурга» можно поставить с коэффициентом 4.20.
«Ростов» провел серию непростых матчей и при этом ни разу не оплошал. «Сельмаши» будут принимать соперника у себя и это еще один плюс в их пользу.
«Ростов» имеет неплохую победную серию дома, поэтому рекомендуемая ставка будет победа первой команды.