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    «Ростов» продлит свою победную домашнюю серию?

    «Ростов» — «Оренбург». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, РПЛ, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Оренбург»
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    Хорен Байрамян
    «Ростов» и «Оренбург» встретятся в рамках 4 тура чемпионата России. Матч состоится 7 августа в 20:00 мск. «Ростов» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Августа 2022 года
    Ростов
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    «Ростов»

    «Сельмаши» неплохо начали сезон. Сразу со старта им попались «Динамо» и «Локомотив». С «бело-голубыми» они разошлись ничьей 1:1, а с «красно-зелеными» сыграли 2:2.

    31 августа «Ростов» одержал первую победу. В рамках своего первого домашнего матча команда Валерия Карпина обыграла «Химки» благодаря голу Николая Комличенко.

    Коэффициенты матча Ростов — Оренбург

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    На данный момент хозяева занимают в таблице 6 место, имея 5 набранных очков.

    Все прогнозы на РПЛ

    Отметим, что «Ростов» выиграл 5 домашних матчей в чемпионате России.

    «Оренбург»

    Гости не могут похвастаться стабильностью. У них два поражения в трех турах и достаточно много пропущенных голов.

    В первом туре команда пропустила 4 мяча от «Крыльев Советов» и уступила 2:4, хотя и доставила самарцам немало проблем.

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  • 01/08/2022

    • 23 июля «Оренбург» одержал первую победу в РПЛ после возвращения. У себя дома он разгромил «Урал» со счетом 4:0. Но в следующем же туре «горожане» крупно проиграли «Спартаку» (1:4).

    С шестью очками «Оренбург» идет на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Прогноз и ставка

    Ожидаемо «Ростов» — фаворит встречи. На него букмекеры дают 1.85. На победу «Оренбурга» можно поставить с коэффициентом 4.20.

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    «Ростов» провел серию непростых матчей и при этом ни разу не оплошал. «Сельмаши» будут принимать соперника у себя и это еще один плюс в их пользу.

    «Ростов» имеет неплохую победную серию дома, поэтому рекомендуемая ставка будет победа первой команды.

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    «Ростов» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» продлит свою победную домашнюю серию?
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