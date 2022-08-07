«Ростов» и «Оренбург» встретятся в рамках 4 тура чемпионата России. Матч состоится 7 августа в 20:00 мск. «Ростов» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Сельмаши» неплохо начали сезон. Сразу со старта им попались «Динамо» и «Локомотив». С «бело-голубыми» они разошлись ничьей 1:1, а с «красно-зелеными» сыграли 2:2.

31 августа «Ростов» одержал первую победу. В рамках своего первого домашнего матча команда Валерия Карпина обыграла «Химки» благодаря голу Николая Комличенко.

Коэффициенты матча Ростов — Оренбург 1 1.80 X 3.90 2 4.20 Ставка

На данный момент хозяева занимают в таблице 6 место, имея 5 набранных очков.

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Отметим, что «Ростов» выиграл 5 домашних матчей в чемпионате России.

«Оренбург»

Гости не могут похвастаться стабильностью. У них два поражения в трех турах и достаточно много пропущенных голов.

В первом туре команда пропустила 4 мяча от «Крыльев Советов» и уступила 2:4, хотя и доставила самарцам немало проблем.

23 июля «Оренбург» одержал первую победу в РПЛ после возвращения. У себя дома он разгромил «Урал» со счетом 4:0. Но в следующем же туре «горожане» крупно проиграли «Спартаку» (1:4).

С шестью очками «Оренбург» идет на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

Прогноз и ставка

Ожидаемо «Ростов» — фаворит встречи. На него букмекеры дают 1.85. На победу «Оренбурга» можно поставить с коэффициентом 4.20.

«Ростов» провел серию непростых матчей и при этом ни разу не оплошал. «Сельмаши» будут принимать соперника у себя и это еще один плюс в их пользу.

«Ростов» имеет неплохую победную серию дома, поэтому рекомендуемая ставка будет победа первой команды.