«Витебск» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 5 августа, начало — в 20:30 мск. «Витебск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Эта команда проводит не самый яркий, как для себя, сезон. Нынешнее 14 место в таблице видится в этом плане характерным.

«Витебск» не лучшим образом выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 13 раз.

Минувший тур чемпионата принес команде один балл. «Витебск» дома расписал мировую с «Неманом» (2:2).

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Интересно, что после того витебляне прошли в 1/4 финала Кубка Белоруссии. В серии пенальти были обыграны брестские динамовцы.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» в нынешнем чемпионате фактически феерит. Команда реально сражается, как минимум, за медали чемпионата.

На текущий момент «Энергетик-БГУ» находится на 4 месте в турнирной таблице. При этом «энергетики» шикарно атакуют — 26 голов.

В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» добыл лишь один балл. Дома команда расписала сухую мировую с «Гомелем».

Бобур Абдухоликов проводит отличный сезон. В его активе уже 14 мячей в 14 сыгранных матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Энергетик-БГУ» за 2.49, на ничью за 3.18, а на «Витебск» — за 2.72.

«Витебск» крайне слабо атакует.

«Энергетик-БГУ» неудачно играет с витеблянами .

«Энергетики» прекрасно атакуют, что и продемонстрируют на сей раз. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.16.