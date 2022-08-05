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    В Витебске не будет проблем с голами

    «Витебск» — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Белоруссии, 5 августа 2022 года

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    «Энергетик-БГУ»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 5 августа, начало — в 20:30 мск. «Витебск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 05 Августа 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 20:30 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ
  • Минск
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    «Витебск»

    Эта команда проводит не самый яркий, как для себя, сезон. Нынешнее 14 место в таблице видится в этом плане характерным.

    «Витебск» не лучшим образом выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 13 раз.

    Минувший тур чемпионата принес команде один балл. «Витебск» дома расписал мировую с «Неманом» (2:2).

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    Интересно, что после того витебляне прошли в 1/4 финала Кубка Белоруссии. В серии пенальти были обыграны брестские динамовцы.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетик-БГУ» в нынешнем чемпионате фактически феерит. Команда реально сражается, как минимум, за медали чемпионата.

    На текущий момент «Энергетик-БГУ» находится на 4 месте в турнирной таблице. При этом «энергетики» шикарно атакуют — 26 голов.

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  • 01/08/2022

    • В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» добыл лишь один балл. Дома команда расписала сухую мировую с «Гомелем».

    Бобур Абдухоликов проводит отличный сезон. В его активе уже 14 мячей в 14 сыгранных матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Энергетик-БГУ» за 2.49, на ничью за 3.18, а на «Витебск» — за 2.72.

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    «Витебск» крайне слабо атакует.

    «Энергетик-БГУ» неудачно играет с витеблянами.

    «Энергетики» прекрасно атакуют, что и продемонстрируют на сей раз. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Витебск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. В Витебске не будет проблем с голами
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