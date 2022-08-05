Матч 1/32 финала между «Удинезе» и «ФералпиСало» состоится 5 августа в 19:00 мск. «Удинезе» — «ФералпиСало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Хозяева финишировали на 12 месте в таблице Серии А, набрав 47 очков. Сезон команда закончила победой над «Салернитаной» (4:0).

В межсезонье «Удинезе» провел насыщенную подготовку, состоящую из восьми матчей. Клуб встретился с «Унионом» (3:3), «Байером» (1:2) и даже со сборной Катар (1:2).

После этого «черно-белые» обыграли «Пафос» 2:1. 29-го и 30 июля команда сыграла с «Челси» и в обоих случаях потерпела неудачу (1:2 и 0:2).

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В прошлом сезоне «Удинезе» вылетел из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, где проиграл «Лацио» в дополнительно время (0:1).

«ФералпиСало»

Клуб представляет Серию С, групп А. В прошлом сезоне он занял 3 место и провел немало матчей плей-офф для дальнейшего продвижения по лигам.

В итоге коллектив затормозил в полуфинале, где проиграл «Палермо» с общим счетом 0:4.

После этого гости начали активно готовиться к новому сезону только 23 июля. Они встретились с «Пармой» и проиграли 0:2.

В Кубке «ФиралпиСало» начал с 1/64 финала, где встречался с «Зюдтиролем». В следующий раунд команда вышла благодаря победе со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры оставляют гостям мало шансов -1.33 на победу «Удинезе» и 9.00 на победу «ФиралпиСало».

Вряд ли такой скромный коллектив может что-то сделать с командой из Серии А. Тут уже, как говорится, не повезло. В таком случае выбор победителя очевиден.

«Удинезе» провел насыщенную предсезонную подготовку, после матче с «Челси» и «Байером» представитель Лиги С будет очень легким соперником. Ставка — победа первой команды с форой -1.5 за 1.93.