«Америка Минейро» сыграет на своем поле против «Аваи» в рамках 20-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 00:00 мск. «Америка Минейро» — «Аваи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

В Серии А у команды дела обстоят не лучшим образом, и там она идет вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на один балл.

Ранее «Америка Минейро» переиграла в чемпионате 1:0 в гостях «Атлетико Гояниенсе». Перед этим же коллектив уступил в трех играх из четырех.

В своем последнем поединке коллектив проиграл «Сан-Паулу» (0:1), из-за чего вылетел из Кубка Бразилии на стадии четвертьфинала.

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В четырех последних матчах во всех турнирах клуб одержал только одну победу при трех поражениях.

«Аваи»

«Аваи» по итогам прошлого сезона смог повыситься в классе, заняв четвертое место в первой бразильской лиги, решив вопрос с выходом в элиту в последнем туре.

В Серии А после 19 проведенных матчей клуб из города Флорианополиса с 21 набранным очком идет на 16-й позиции в турнирной таблице.

Таким образом коллектив оторвался всего на один балл от зоны вылета, которая начинается с 17-й строчки.

В последних семи поединках, которые пришлись на бразильское первенство, клуб одержал одну победу при пяти поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Америка Минейро» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.