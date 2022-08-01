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    Кто отдалится от зоны вылета?

    «Америка Минейро» — «Аваи». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Бразилии 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Аваи»
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    «Америка Минейро» — фаворит матча
    «Америка Минейро» сыграет на своем поле против «Аваи» в рамках 20-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 00:00 мск. «Америка Минейро» — «Аваи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Америка Минейро»

    В Серии А у команды дела обстоят не лучшим образом, и там она идет вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на один балл.

    Ранее «Америка Минейро» переиграла в чемпионате 1:0 в гостях «Атлетико Гояниенсе». Перед этим же коллектив уступил в трех играх из четырех.

    В своем последнем поединке коллектив проиграл «Сан-Паулу» (0:1), из-за чего вылетел из Кубка Бразилии на стадии четвертьфинала.

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    В четырех последних матчах во всех турнирах клуб одержал только одну победу при трех поражениях.

    «Аваи»

    «Аваи» по итогам прошлого сезона смог повыситься в классе, заняв четвертое место в первой бразильской лиги, решив вопрос с выходом в элиту в последнем туре.

    В Серии А после 19 проведенных матчей клуб из города Флорианополиса с 21 набранным очком идет на 16-й позиции в турнирной таблице.

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    • Таким образом коллектив оторвался всего на один балл от зоны вылета, которая начинается с 17-й строчки.

    В последних семи поединках, которые пришлись на бразильское первенство, клуб одержал одну победу при пяти поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Америка Минейро» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.

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    «Америка Минейро» — «Аваи»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. Кто отдалится от зоны вылета?
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