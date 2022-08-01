«Америка Минейро»
В Серии А у команды дела обстоят не лучшим образом, и там она идет вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на один балл.
Ранее «Америка Минейро» переиграла в чемпионате 1:0 в гостях «Атлетико Гояниенсе». Перед этим же коллектив уступил в трех играх из четырех.
В своем последнем поединке коллектив проиграл «Сан-Паулу» (0:1), из-за чего вылетел из Кубка Бразилии на стадии четвертьфинала.
В четырех последних матчах во всех турнирах клуб одержал только одну победу при трех поражениях.
«Аваи»
«Аваи» по итогам прошлого сезона смог повыситься в классе, заняв четвертое место в первой бразильской лиги, решив вопрос с выходом в элиту в последнем туре.
В Серии А после 19 проведенных матчей клуб из города Флорианополиса с 21 набранным очком идет на 16-й позиции в турнирной таблице.
Таким образом коллектив оторвался всего на один балл от зоны вылета, которая начинается с 17-й строчки.
В последних семи поединках, которые пришлись на бразильское первенство, клуб одержал одну победу при пяти поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Америка Минейро» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.