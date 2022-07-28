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    «ДАК» и во второй раз «всухую» взгреет «Викингур»

    «ДАК» — «Викингур». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Фрагмент первого поединка
    В четверг, 28 июля, в ответном поединке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций словацкий клуб «ДАК» сыграет дома против фарерского «Викингура». Игра начнется в 22:00 по мск. «ДАК» — «Викингур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    ДАК 1904
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ДАК 1904 22:00 Викингур Викингур
  • Гота
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    «ДАК»

    Клуб из Дунайской Стреды практически решил вопрос с выходом в следующий раунд, обыграв своего оппонента на его поле со счетом 2:0. Словаки контролировали ход поединка и забили в каждом тайме по голу.

    Напомним, что «ДАК» стартовал с первого раунда квалификации Лиги конференций, обыграв там дважды «Клифтонвилл» из Северной Ирландии — 2:1 дома и 3:0 на выезде.

    Помимо еврокубковых встреч, коллектив провел две игры в недавно стартовавшем чемпионате Словакии, обыграв на своем поле 2:1 «Милукаш» и сыграв вничью на выезде с «Жилиной» 1:1.

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    Отметим, что «ДАК» в официальных играх не знает горечи поражений протяжении семи поединков, выиграв за это время шести из них при одном мировом исходе.

    «Викингур»

    Фарерский коллектив также данную еврокомпанию начал с первого раунда квалификации. И там «Викингур» прошел клуб «Европа», представляющий Гибралтар.

    «Викинги» смогли выиграть у оппонента в двух поединках. Сперва они добились минимальной победы 1:0 на своем поле, после чего выиграли и в гостях 2:1.

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    • Чемпионат Фарерских островов сейчас на паузе, и там клуб из Геты находится на второй позиции, практически не имея шансов побороться за золотые награды, но призером стать обязан.

    К слову, поражением от «ДАКа», «Викингур» прервал свою 12-матчевую серию без фиаско, в которой было 11 выигрышей. Правда, весь этот удачный период практически пришелся на игры внутренней арены.

    Прогноз и ставка на «ДАК» — «Викингур»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «ДАКа» — 1.36, победа «Викингура» — 8.00, ничья — 4.46.

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    Проход: «ДАКа» — 1.05; «Викингура» — 15.00.

    Прогнозируем, что словацкий коллектив и в ответной игре докажет свой класс, выиграв у фарерцев снова. Причем ожидаем виктории хозяев без пропущенных мячей.

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    «ДАК» — «Викингур»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «ДАК» и во второй раз «всухую» взгреет «Викингур»
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