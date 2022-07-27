«Дженоа» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 18:00 мск. «Дженоа» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Эта команда в минувшем сезоне вылетела из Серии А. Предпоследнее место стало логичным завершением неудачного сезона.

Впрочем, генуэзцы твердо настроены вернуться в элиту итальянского футбола, для чего уже активно готовятся.

В первом летнем контрольном матче «Дженоа» уступила. Поражение от «Мальорки» вышло минимальным.

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Против римлян «Дженоа» по традиции играет неудачно. Из пяти последних очных поединков команда четырежды уступила при одной ничьей.

«Лацио»

«Лацио» в минувшем сезоне выступил на своем уровне. 5 место в Серии А можно аттестовать, как вполне приемлемое.

Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону Лиги чемпионов. Тем более, состав у римлян для этого подходящий.

Нынешним летом «Лацио» сыграл два контрольных поединка. Оба команда выиграла, однако соперники, все же, были априори слабыми.

В последнем матче римляне учинили разгром словенскому «Приморью», отгрузив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.61, на ничью за 4.18, а на «Дженоа» — за 5.76.

«Дженоа» пока сыграла лишь один контрольный поединок.

«Лацио» наверняка будет активно атаковать .

Атака во главе с Чиро Иммобиле оперативно обеспечит римлянам победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.