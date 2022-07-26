Во вторник, 26 июля «Шкупи» встретится с «Динамо» Загреб в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00. «Шкупи» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шкупи»

Македонский клуб начал с 1-го раунда, где противостоял «Линкольн Ред Импс». Результат оказался довольно близким, так как по сумме двух встреч он выиграл 3:2.

Первый поединок на выезде коллектив провел неожиданно удачно, увезя домой ничью 2:2, поэтому может рассчитывать на итоговый успех.

С учетом межсезонки «Шкупи» провел 7 матчей и выиграл только в одном из них. Поражение от «Линкольна» в ответном матче квалификации (0:2), стало четвертым за это лето.

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Ранее клуб потерпел поражения в товарищеских матчах с «Херманнштадтом» (0:2) и «Тираной» (0:2). Также была результативная ничья с «Фенербахче» (2:2).

«Динамо» Загреб

Загребский коллектив начал новый сезон. В первом же официальном матче команда обыграла «Хайдук» и тем самым добыла Суперкубок Хорватии.

Затем «Динамо» одержало победу над «Локомотивой» (3:2) и «Славен» (5:1) в национальной лиге. Таким образом, клуб продлил победную серию в чемпионате до пяти поединков.

Результативная ничья на своем поле с нынешним соперником теперь заставляет коллектив рассчитывать только на победу в гостях.

В прошлом сезоне загребское «Динамо» добилось прохода в 1/16 финала Лиги Европы. Там оно встречалось с «Севильей» и уступило с общим счетом 2:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех хозяев поля оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — «Динамо» Загреб выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.