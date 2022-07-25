«КамАЗ»
Челнинцы по итогам минувшего сезона лишь чудом сохранили за собой прописку в первом дивизионе.
Зато нынешний чемпионат «КамАЗ» начал удачно. На выезде команда минимально переиграла крепкий «Нефтехимик».
Так что в поединке с хабаровчанами команда наверняка попытается продолжить успешную серию. Правда, «КамАЗ» явно будет действовать вторым номером.
Матчи с хабаровчанами для команды исторически складываются неудачно. Пять последний официальных поединков были проиграны.
«СКА-Хабаровск»
Этот клуб однозначно ставит перед собой задачу подняться в РПЛ. Для чего и был приглашен прогрессивный Роман Шаронов.
Вот только старт у хабаровчан не задался. Выезд в Тулу в гости к «Арсеналу» завершился коллизией (3:2).
Причем «СКА-Хабаровск» в той встрече дважды вел в счете. Оба мяча на счету хавбека Василия Алейникова.
В этом поединке гости наверняка будут активно нестись вперед. Нужны очки, а желательно все три.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.53, на ничью за 3.13, а на «КамАЗ» — за 2.92.
«КамАЗ» наверняка будет больше сосредоточен на обороне.
«СКА-Хабаровск»
Команда Шаронова наверняка учтет ошибки первого тура и добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.53.