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    Первая победа Шаронова?!

    «КамАЗ» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 июля 2022 года

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    Роман Шаронов
    «КамАЗ» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 июля, начало — в 20:00 мск. «КамАЗ» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Июля 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 20:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «КамАЗ»

    Челнинцы по итогам минувшего сезона лишь чудом сохранили за собой прописку в первом дивизионе.

    Зато нынешний чемпионат «КамАЗ» начал удачно. На выезде команда минимально переиграла крепкий «Нефтехимик».

    Так что в поединке с хабаровчанами команда наверняка попытается продолжить успешную серию. Правда, «КамАЗ» явно будет действовать вторым номером.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с хабаровчанами для команды исторически складываются неудачно. Пять последний официальных поединков были проиграны.

    «СКА-Хабаровск»

    Этот клуб однозначно ставит перед собой задачу подняться в РПЛ. Для чего и был приглашен прогрессивный Роман Шаронов.

    Вот только старт у хабаровчан не задался. Выезд в Тулу в гости к «Арсеналу» завершился коллизией (3:2).

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    • Причем «СКА-Хабаровск» в той встрече дважды вел в счете. Оба мяча на счету хавбека Василия Алейникова.

    В этом поединке гости наверняка будут активно нестись вперед. Нужны очки, а желательно все три.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.53, на ничью за 3.13, а на «КамАЗ» — за 2.92.

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    «КамАЗ» наверняка будет больше сосредоточен на обороне.

    «СКА-Хабаровск» намеревается добыть первую викторию в сезоне.

    Команда Шаронова наверняка учтет ошибки первого тура и добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.53.

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    «КамАЗ» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 25.07.2022. Прогнозы на футбол. Первая победа Шаронова?!
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