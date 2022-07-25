«КамАЗ» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 июля, начало — в 20:00 мск. «КамАЗ» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КамАЗ»

Челнинцы по итогам минувшего сезона лишь чудом сохранили за собой прописку в первом дивизионе.

Зато нынешний чемпионат «КамАЗ» начал удачно. На выезде команда минимально переиграла крепкий «Нефтехимик».

Так что в поединке с хабаровчанами команда наверняка попытается продолжить успешную серию. Правда, «КамАЗ» явно будет действовать вторым номером.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с хабаровчанами для команды исторически складываются неудачно. Пять последний официальных поединков были проиграны.

«СКА-Хабаровск»

Этот клуб однозначно ставит перед собой задачу подняться в РПЛ. Для чего и был приглашен прогрессивный Роман Шаронов.

Вот только старт у хабаровчан не задался. Выезд в Тулу в гости к «Арсеналу» завершился коллизией (3:2).

Причем «СКА-Хабаровск» в той встрече дважды вел в счете. Оба мяча на счету хавбека Василия Алейникова.

В этом поединке гости наверняка будут активно нестись вперед. Нужны очки, а желательно все три.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.53, на ничью за 3.13, а на «КамАЗ» — за 2.92.

«КамАЗ» наверняка будет больше сосредоточен на обороне.

«СКА-Хабаровск» намеревается добыть первую викторию в сезоне .

Команда Шаронова наверняка учтет ошибки первого тура и добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.53.