«Туран»
Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Туран» сражается за выживание в элите, находясь на 11 месте.
«Туран» в двух матчах Кубка набрал всего три очка. На текущий момент команда занимает лишь 3 место в своем квартете.
В предыдущем туре Кубка Казахстана «Туран» добыл три очка. Дома команда переиграла «Жетысу» (3:0).
С «Астаной» команда традиционно играет относительно удачно. Из трех очных поединков «Туран» извлек три ничьи.
«Астана»
«Астана» в чемпионате идет на 2 месте. Причем отставание от лидера измеряется лишь двумя очками.
А вот в Кубке Казахстана команда выглядит интереснее. В двух стартовых турах «Астана» завоевала 4 очка.
Вот и в минувшем туре Кубка Казахстана «Астана» показала свою силу. Дома был разгромлен карагандинский «Шахтер» (5:2).
Зато после того клуб из Нур-Султана проиграл в матче Лиги конференций. На выезде команда была разгромлена польским «Ракувом» (5:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.39, на ничью за 4.62, а на «Туран» — за 7.70.
«Туран» постарается дать бой гранду местного футбола.
«Астана»
Гости мотивированы оторваться от преследователей в таблице. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.5 с коэффициентом 2.14.