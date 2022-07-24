«Туран» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 3-го тура Кубка Казахстана. Матч пройдет 24 июля, начало — в 15:30 мск. «Туран» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Туран»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Туран» сражается за выживание в элите, находясь на 11 месте.

«Туран» в двух матчах Кубка набрал всего три очка. На текущий момент команда занимает лишь 3 место в своем квартете.

В предыдущем туре Кубка Казахстана «Туран» добыл три очка. Дома команда переиграла «Жетысу» (3:0).

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С «Астаной» команда традиционно играет относительно удачно. Из трех очных поединков «Туран» извлек три ничьи.

«Астана»

«Астана» в чемпионате идет на 2 месте. Причем отставание от лидера измеряется лишь двумя очками.

А вот в Кубке Казахстана команда выглядит интереснее. В двух стартовых турах «Астана» завоевала 4 очка.

Вот и в минувшем туре Кубка Казахстана «Астана» показала свою силу. Дома был разгромлен карагандинский «Шахтер» (5:2).

Зато после того клуб из Нур-Султана проиграл в матче Лиги конференций. На выезде команда была разгромлена польским «Ракувом» (5:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.39, на ничью за 4.62, а на «Туран» — за 7.70.

«Туран» постарается дать бой гранду местного футбола.

«Астана» раздосадована поражением в Лиге конференций .

Гости мотивированы оторваться от преследователей в таблице. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.5 с коэффициентом 2.14.