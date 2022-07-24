«Славия» Мозырь сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 июля, начало — в 16:00 мск. «Славия» Мозырь — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Мозырь

Эта команда проводит привычный для себя сезон. Нынешнее 7 место в таблице видится в этом плане характерным.

«Славия» Мозырь отлично выглядит в атаке. Команда забила уже 25 мячей. Правда, в свои ворота пропущен 21 мяч.

Минувший тур чемпионата принес команде три очка. «Славия» Мозырь на выезде переиграла могилевский «Днепр» (1:3).

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Интересно, что эта победа стала для команды второй к ряду. Причем из пяти последних матчей команда выиграла четырежды.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Действующий чемпион Белоруссии заметно отстал от лидера.

«Горняки» на текущий момент находятся на 6 месте в турнирной таблице. При этом у команды имеются трудности с реализацией: всего 16 забитых мячей в 13 матчах.

В предыдущем туре чемпионата Белоруссии солигорцы добыли трудовые три пункта. На выезде «горняки» одолели «Белшину» (1:2).

Причем до того «Шахтер» Солигорск еще и покинул Лигу чемпионов. В квалификации турнира «горняки» вылетели от «Марибора» (0:0, 0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.89, на ничью за 3.28, а на «Славию» Мозырь — за 4.08.

«Славия» Мозырь в чемпионате традиционно неудачно играет с солигорцами .

«Горняки» намерены подняться в группу лидеров.

«Шахтер» способен прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорска во 2 тайме с коэффициентом 2.26.