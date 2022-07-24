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    «Славия» Мозырь — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат Белоруссии, 24 июля 2022 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Славия» Мозырь сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 июля, начало — в 16:00 мск. «Славия» Мозырь — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 24 Июля 2022 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 16:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Славия» Мозырь

    Эта команда проводит привычный для себя сезон. Нынешнее 7 место в таблице видится в этом плане характерным.

    «Славия» Мозырь отлично выглядит в атаке. Команда забила уже 25 мячей. Правда, в свои ворота пропущен 21 мяч.

    Минувший тур чемпионата принес команде три очка. «Славия» Мозырь на выезде переиграла могилевский «Днепр» (1:3).

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    Интересно, что эта победа стала для команды второй к ряду. Причем из пяти последних матчей команда выиграла четырежды.

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Действующий чемпион Белоруссии заметно отстал от лидера.

    «Горняки» на текущий момент находятся на 6 месте в турнирной таблице. При этом у команды имеются трудности с реализацией: всего 16 забитых мячей в 13 матчах.

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    • В предыдущем туре чемпионата Белоруссии солигорцы добыли трудовые три пункта. На выезде «горняки» одолели «Белшину» (1:2).

    Причем до того «Шахтер» Солигорск еще и покинул Лигу чемпионов. В квалификации турнира «горняки» вылетели от «Марибора» (0:0, 0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.89, на ничью за 3.28, а на «Славию» Мозырь — за 4.08.

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    «Славия» Мозырь в чемпионате традиционно неудачно играет с солигорцами.

    «Горняки» намерены подняться в группу лидеров.

    «Шахтер» способен прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорска во 2 тайме с коэффициентом 2.26.

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    «Славия» Мозырь — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Горняки» активизируются после перерыва?
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